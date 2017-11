La oposición logra que se aborden las deficiencias de la Mejostilla Manifiesto contra la violencia machista. Alumnas del Grado de Promoción de Igualdad del IES Al-Qázeres leyeron al inicio del pleno municipal un manifiesto del Consejo Sectorial de la Mujer por la celebración, el próximo día 25, del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Tuvieron un recuerdo a las 44 mujeres y 8 menores víctimas de esta lacra social. :: j. rey CáceresTú insta al equipo de Gobierno a llevar ante la Fiscalía el expediente sobre la permuta de 15 millones en el Parque del Príncipe M. M. N. CÁCERES. Viernes, 17 noviembre 2017, 07:34

La oposición en bloque logró que saliese ayer adelante en el pleno municipal la moción socialista para que el Ayuntamiento ponga atención a la Mejostilla y afronte los problemas de mantenimiento y las deficiencias del barrio tras elaborar un estudio completo. El portavoz del PSOE, Luis Salaya, dibujó un escenario repleto de inconvenientes y falta de atención en una barriada «en crecimiento»·. y en la que, denunció, hay aceras y vías en mal estado, los trabajos de jardinería y limpieza son insuficientes y se detectan inconvenientes de accesibilidad y menos presencia policial de la aconsejable.

«No hace falta ningún estudio de Mejostilla», respondió el concejal de Fomento. Víctor Bazo sacó la lista de inversiones y le salieron cuatro millones. Eso sí, algunas de ellas, como los campos de fútbol o la escuela de seguridad vial, aún no se han iniciado. Salaya, al quite, se sinceró: «Nunca espero nada de usted. No tiene perspectiva. Gestiona como concejal de baches». Ciudadanos y CáceresTú apoyaron la moción del PSOE frente al PP, que se quedó solo. La alcaldesa matizó que no es necesario ningún estudio ya que el diseño de ciudad está perfilado en el DUSI y el Pimus.

En la sesión de ayer, por otra parte, se acordó por unanimidad el inicio de acciones legales contra Carrefour por «ocupación indebida» de unos terrenos en los aparcamientos.

Además, se dio lectura al escrito de renuncia del concejal del PSOE, Francisco Hurtado, que dejará su puesto a José Ramón Bello al incorporarse a la Consejería de Cultura.

Expropiaciones

También por unanimidad se aprobaron las conclusiones de la comisión especial de expropiaciones. Sin embargo, CáceresTú introdujo un matiz. Su concejal, Ildefonso Calvo, es partidario de que el Ayuntamiento lleve a la Fiscalía la documentación del expediente número 16, el de la permuta de terrenos por 15 millones con Promeinsa, en el Parque del Príncipe. «Un expediente X», lo definió el concejal de Urbanismo. No obstante, Valentín Pacheco no defiende esa idea de acudir a la Justicia y habla de «irregularidades» que no se entienden, pero menos aún tras haber pasado 16 años desde que se aprobó en el pleno por unanimidad.

Hubo un 'baile' de valoraciones en los terrenos, se acudió a un arbitraje externo y la operación se tramitó sin informes del secretario ni del interventor. Luis Salaya criticó que la comisión no había servido para nada e instó a Calvo a acudir él mismo a la Fiscalía. El edil de CCTÚ cifra en 10 millones el daño que sufrió el Consistorio. «No soy juez ni fiscal, no puedo decir si hubo delito. Sí hubo un pelotazo». Cayetano Polo (Cs) dio un aviso: «Se han producido auténticos pelotazos de empresas y personas. Y creo que el Ayuntamiento puede caer en los mismos errores».