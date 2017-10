La ocupación de suelo urbano triplica la partida de expropiaciones de la Ronda Sureste de Cáceres

Nada menos que 74 expedientes de expropiación aparecen en la relación que publicó el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 27 de junio. Son los terrenos que debe ocupar la futura Ronda Sureste, una de las infraestructuras más esperadas en la capital cacereña desde hace años.

En la lista figuran decenas de particulares, propietarios privados de suelo que se necesita para ejecutar la obra. La Consejería de Infraestructuras recibió el pasado mes de julio en su mesa de contratación nada menos que 21 ofertas que ahora se están valorando. La tercera sesión, el pasado día 13, se suspendió a la espera de recibir un informe complementario en relación a algunos criterios de valoración. El día 22 de septiembre, en una nueva mesa, se conocieron más detalles. La puntuación más alta es la de la UTE Gévora-Majoin-Durantia, con 91,93 puntos, para el lote 2. En el lote 1 tiene también la puntuación más elevada, 32 puntos, pero debe justificar su presunta baja temeraria. El jueves 5 se celebrará una nueva mesa y es posible que haya propuesta de adjudicación.

LOS DATOS 21 empresas han presentado ofertas para ejecutar la Ronda en su primer tramo. 1.9 millones de euros es el coste previsto de las expropiaciones, casi tres veces más de la cifra inicial. 5,7 de las más de 30 hectáreas de suelo pertenecen a la Junta, el Ayuntamiento, Diputación o el Estado.

El proceso administrativo continúa, pero los costes de una actuación de tal magnitud se multiplican. En concreto, la partida relativa a expropiaciones de los terrenos prácticamente se ha triplicado. Si inicialmente se barajaban 667.891 euros, ya son casi dos millones (1,9). La ocupación de suelo urbano, según la Junta de Extremadura, es la explicación fundamental.

Desde el área de Infraestructuras del Ejecutivo autonómico no se ha entrado en más detalles. No obstante, se admite que «inicialmente se contemplaban expropiaciones de suelo no urbano» mientras que «posteriormente -se matiza- se ha incorporado suelo urbano». Según la relación facilitada por el Gobierno regional, la superficie total de la Ronda Sureste es de 30,19 hectáreas. 5,73 hectáreas pertenecen a distintas administraciones públicas (Junta, Diputación, Ayuntamiento o administración central) y casi 25 (24,46 exactamente) a particulares. La mayor parte del suelo es urbanizable (19,58). También hay otras 8,57 hectáreas de terrenos no urbanizables.

La parte a la que alude en su respuesta la Junta de Extremadura y que aumentaría la factura es la de suelo urbano. En este sentido, figuran 2,04 hectáreas. De ellas, 1,13 son de la administración y unos 9.100 metros cuadrados corresponden a propietarios particulares.

En Infraestructuras, pese a todo, no temen que la partida definitiva por las expropiaciones pueda aumentar más de forma imprevista. En este caso, por posibles reclamaciones incluso en vía judicial de algunos propietarios que puedan ver lesionados sus derechos. «Creemos que no», se limita a contestar sobre esa cuestión la Junta a consultas de este diario. Ya se ha publicado el listado de afectados y se les ha convocado con fecha y hora en el Ayuntamiento. El Consejo de Gobierno aprobó dos decretos por los que se declara urgente la ocupación de terrenos para proceder a las obras de construcción de la Ronda Sur de Badajoz (tramo III) y de la Ronda Sureste de Cáceres (tramo I). Es «un paso más», resumió la portavoz, Isabel Gil Rosiña. La infraestructura cacereña tiene un presupuesto de 26 millones más IVA, según el expediente que figura en el Perfil del contratante regional. La Junta autorizó la contratación en mayo y lo hizo con una partida de 1,9 millones para las expropiaciones. Inicialmente no se llegaba a 700.000 euros. El plazo de ejecución es de 30 meses. El trazado va desde Charca Musia, en la Ex-206, hasta la carretera de Trujillo.

La longitud total es de 3,8 kilómetros y conecta la N-521 con la carretera de Miajadas. En la glorieta del campus enlazarán la Ronda Sureste y la Ronda Norte, por lo que se creará una especie de anillo urbano.

La nueva vía absorberá 13.500 vehículos en su tramo más utilizado, entre la Montaña y Residencial Universidad. Se aumentan los arcenes exteriores, tendrá cinco rotondas.

La intervención se divide en dos lotes. El primero, de 2.460 metros entre la Charca Musia y el nuevo mirador de la Montaña. Dispone de casi 16 millones de presupuesto. El segundo lote es de 1.413 metros y cuenta con 15,55 millones.

Entre las estampas de la ronda también figura una pasarela peatonal. La vaguada de la sierra de la Mosca se salvará con un viaducto de 320 metros. Está previsto que los trabajos arranquen en 2018.