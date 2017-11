«Ver obras de teatro ayuda a entender cosas» Isidro Timón, director de la obra 'Vis a vis'. :: jorge rey Isidro Timón, autor, director y profesor de Interpretación, ofrece este jueves en el Gran Teatro 'Vis a Vis' CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Jueves, 2 noviembre 2017, 07:38

Cuatro disciplinas se unen en la obra 'Vis a vis', que pone hoy (20,30 horas) sobre las tablas del Gran Teatro la compañía Maltravieso, que dirige Isidro Timón. Danza, movimiento, música e interpretación se funden en una pieza que, según su autor, remueve cosas. Tanto, que el público sale tocado por esa tristeza necesaria. La obra, que ha sido representada en el espacio Maltravieso Border Scene (su proyecto didáctico y de exhibición), en Madrid y en tres localidades pequeñas de la provincia, llega a un escenario muy especial para su autor y director, el teatro que dirigió durante once años.

- ¿Cómo surge 'Vis a vis'?

- Los actores de 'Puzzle', otra obra mía representada, Amelia David y Rubén Lanchazo, querían representar tres escenas sueltas de la obra a modo de microteatro. Yo no lo veía, porque era algo inconexo, pero se escribió una dramaturgia alrededor de la única idea posible: por qué un tipo va a visitar a una prostituta y no quiere tener sexo con ella, esa es la trama. Detrás de eso está la vida de ella y la vida de él. Él con sus visitas le da a ella dignidad, y le hace sentirse bien. Ella viene de la peor situación, del maltrato, y él viene de la soledad, una soledad bajo la que está la obsesión del arte. Si quieres hacer algo importante te vas quitando lazos de la vida cotidiana. Mario Osuna ha compuesto una música alrededor de eso y la ejecuta en directo con guitarra. Es una música que no solo es armonía, sino que también acompaña los momentos dramáticos con efectos. Los poemas que él le lee a ella, de Benedetti, de Marlowe, de Neruda, se transforman en danza.

-¿Cómo reacciona la gente?

-Toca la fibra. El teatro es emoción, por el lado de la risa o por el lado de los sentimientos, es una obra dura pero que no deja indiferente. Los actores son muy buenos, la gente va engarzando todas las piezas y se crea una atmósfera muy particular. Los espectadores salen conmocionados. Vas a un pueblo pequeño en donde se creen que la obra va de destape y empieza el cachondeíto y a los minutos les tienes a todos clavados en su silla.

-¿Sigue con todas sus facetas en marcha? Hombre puzzle, sin duda.

-Esta semana tengo 'Vis a vis' en el Gran Teatro, el sábado en Maltravieso 'Juego de Damas' que es versión y dirección mía y el mismo sábado en el teatro Tomás y Valiente en Fuenlabrada tengo 'Medida por Medida', de Shakespeare, que escribí a cuatro manos con Emilio del Valle.

-¿Cómo es esa combinación entre la escritura contemporánea y las adaptaciones de lo clásico?

-La verdad es que escribo poco, porque estoy bastante ocupado con la escuela. Retomo obras antiguas y estoy ejercitado, pero estoy intentando escribir una cosa contemporánea que no sea por encargo.

-La sala lleva dos años. ¿Cómo está funcionando como espacio independiente de teatro en una ciudad en la que tanto cuesta que tiren estas iniciativas privadas?

-Intentamos programar, es complicado, porque es una sala con un espacio escénico poco adecuado. Pero sí que estamos apostando, y parece que la gente responde. Tratamos de que los alumnos también vean teatro, porque les ayuda a entender cosas. Maltravieso sirve para eso también.

-El programa de otoño-invierno es bastante completo. ¿Cómo se consigue que vengan compañías de Canarias, Madrid, Portugal...?

-Tenemos una pequeña ayuda del Ayuntamiento. Lo demás en muchos casos es por amistad, relaciones que establecemos. Funcionan bien, excepto cuando coinciden con otras cosas que pasan en Cáceres.

-¿Y en cuanto al teatro infantil?

-Pues ahí estamos, hay poco. Esto es una carrera de fondo. Si nosotros conseguimos entrar en el circuito de salas alternativas y optamos a las ayudas a las giras, se abriría mucho la posibilidad de programar con calidad.

-¿La escuela va bien?

-Sí, va muy bien. Contamos con unos 130 alumnos. Hemos dado en el punto emocional de la gente. Vienen por muy distintos motivos, y se van de las clases muy contentos. Tiene algo terapéutico.