La obra 'X' es una incógnita

Marta Lozano, la compositora cacereña que se define a sí misma como una persona «entusiasta y enérgica» estrenó su última obra en la clausura del Festival de Música Clásica de Cáceres, el pasado día 14 de julio. La pieza se titula 'X', y como cada una de sus partituras, intenta romper moldes.

«La obra en sí es una incógnita, de ahí su nombre. A través de ella se tenía que sentir Extremadura, esa cosa de la tierra que le gusta tanto a la gente que viene y que hace que se queden enamoradas. Por eso tiene una melodía sorpresa en el medio, la 'jota de la uva'», cuenta su compositora a este medio.

La interpretación corrió a cargo de la orquesta de alumnos formada para el festival, acompañados de algunos profesores. «Fueron muy profesionales, a pesar de lo jóvenes que son algunos, hicieron muy buen trabajo», dice Lozano. Además, la obra tuvo muy buena acogida entre el público asistente, y ha conseguido más de 270 visualizaciones en la cuenta personal que tiene su autora en 'Youtube' en menos de una semana.

«Estoy orgullosa de que un festival de este tipo se haga en mi ciudad, pero estoy aún más contenta por personas como Juan Luis Orozco, que ha sido el promotor, porque se dedica a una cultura hecha de verdad, una cultura en mayúsculas. Hay que dar las gracias a profesionales como él que se dedican a hacerlo lo mejor posible con los recursos que tienen», reconoce la autora.

Está previsto que otras orquestas interpreten 'X' la próxima temporada, aunque Lozano aún no se atreve a dar datos concretos.

Probablemente sus seguidores en un futuro se enterarán de esta noticia a través de su página web personal o desde sus redes sociales. La autora extremeña se preocupa de mantener activos sus perfiles en las red, donde publica todas sus novedades. Tiene cuenta en 'Twitter', 'Instagram', 'Youtube' y 'Linkedin'. «La gente cada vez es más consciente de la importancia que tienen hoy día las redes sociales, también en nuestro caso, el de los compositores. Nosotros no salimos al escenario como el músico que toca, por eso hay que encontrar otras vías para que la gente conozca las partituras», explica.

Y no se conforma con el dicho, sino que lo lleva a la práctica. Hace ya un mes que comenzó una nueva aventura como 'youtuber' abriendo un canal llamado 'Modernatorio', un sitio web dedicado a la música muy diferente a las típicas web llenas de tutoriales y 'covers'.

«Se llama Modernatorio porque, mientras que en el conservatorio todo es antiguo, tradicional, solemne, en nuestra página todo es 'moderno'. Los vídeos están hechos en clave de humor y pensados para que los chicos que reciben clases de música aprendan a tener más creatividad; a componer o a tener nuevas ideas para sus instrumentos mientras que se divierten viéndolos» relata.

«En muchos de ellos incluimos 'skechets', y no duran más de dos o tres minutos», añade. Algunos de los títulos de las publicaciones del canal son: 'Cómo dar a conocer tus obras', 'Saludar en los conciertos' o 'Tres libros para compositores', entre otros.

Estos vídeos los elabora a través de 'Wazo', su empresa, con la ayuda de sus compañeros José Luis Díaz, encargado de la edición, y Andrea Vicenti, de la comunicación.

Marta es cofundadora de 'Wazo', una empresa también muy relacionada con las nuevas tecnologías. Desde dentro la definen como una «firma global de innovación, comunicación y creación de contenido cultural», y ofrece servicios tanto a empresas, como a 'freelance'. «Les ayudamos con herramientas para que tenga más visibilidad como profesionales. Creamos comunidades en internet entre gente que se interesa en proyectos, marcas o profesionales», amplía su cofundadora.

Aunque la nueva faceta de youtuber de Marta, y su vida como empresaria le llenan de ilusión, no da de lado sus composiciones musicales. «Ahora estoy escribiendo una obra para piano, que entra dentro de una serie de piezas, hechas para jóvenes de entre 12 y 18 años. Me gusta mucho escribir para chicos de estas edades porque no hay un repertorio de música clásica para ellos. Las obras clásicas que existen son muy difíciles de tocar, y los chavales en muchas ocasiones no tienen suficiente técnica para tocarlas», precisa la compositora, quien por su carácter inquieto se seguirá manteniendo imparable en todos los ámbitos de su vida.