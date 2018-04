«Casi toda mi obra es una experiencia de mi vida en distintos formatos» Mitsuo Miura en una foto de archivo junto a sus pinceles. :: HOY El creador nipón muestra en la Fundación Helga de Alvear una monográfica cargada de riqueza cromática y referencias a la naturaleza Mitsuo Miura Artista CRISTINA NÚÑEZ CÁCERES. Domingo, 29 abril 2018, 10:42

Todavía hay rasgos en la pronunciación de Mitsuo Miura (Iwate, Japón, 1946) que revelan su origen nipón, aunque lleva toda la vida, cinco décadas, en España, a donde llegó en un momento de la historia gris que en unos años tornaría al color. La galerista alemana Helga de Alvear y Miura han estado conectados durante una importantísima etapa de su producción artística. Recuperándose del ictus que sufrió hace un año, aunque «muy activo», como reconoce él mismo, Miura enlaza exposiciones que lehacen estar de actualidad. Hasta marzo estuvo expuesta en la Casa de la Moneda una muestra retrospectiva de este autor. Ahora, la Fundación Helga de Alvear recorre su forma armónica de estar en el mundo y en la vida. Se pueden ver sus obras hasta el 27 de mayo.

-¿Qué supone para usted esta exposición?

-He trabajado con ella durante muchos años. El director de la galería Juana Mordó, Alberto Montesinos, me invitó a hacer una exposición. Así conocí a Helga. Casi 30 años de mi trabajo del principio hasta casi el año 2000.

-¿Cómo ve a día de hoy su trayectoria artística?

-Casi toda mi obra es una experiencia de mi vida traducida a diferentes formatos. Aunque no aparecen paisajes reales, era lo que sentía yo basándome en esa realidad, una interpretación que no puedo llamar abstracta porque es algo real, todo ha sucedido aunque no represente un objeto concreto. Mirando los cuadros se puede sentir la naturaleza de diferentes maneras.

-Con tantos años en España, ¿se siente ya un artista español.

-Es difícil perder los orígenes en el sentido estético y artístico, aunque yo no soy consciente cuando estoy trabajando pero el resultado siempre sale algo diferente a la estética española.

-Hay algo muy llamativo en su obra (en la parte que puede verse en el Centro de Artes Visuales Helga de Alvear) es la explosión de color.

-En realidad hay como tres décadas diferentes. Al principio era algo con mucha más naturaleza, estaba centrado en la vida familiar. En ese momento vivíamos en un pueblo, luego empezamos a vivir en Madrid. Madrid a finales de los 80 y a principios de los 90 era algo espectacular. Era un país entero que empezó a inaugurar otra década. Era una vida más alegre, y eso a mí me encantó y empecé a usar colores mucho más llamativos, más artificiales. Es la representación del consumismo feroz de aquella época.

-Las instalaciones son una parte destacada de su producción artística. Hace cinco años expuso en un rincón tan especial como el Palacio de Cristal del Retiro. ¿Le gustan estos retos?

-En realidad yo no trabajo en un solo formato. La base de trabajo es como muy pictórica, pero trabajo diferentes medios. Desde el comienzo he trabajado con la fotografía, la estructura, las instalaciones, ambientaciones. Mi carrera no está dividida por especialidades. Cuando estaba en Japón era muy habitual que se diluyeran las fronteras entre las disciplinas para crear una estética diferente a través de la misma idea.

-Uno de los motivos que le hizo quedarse en España fue el Museo del Prado.

-Cuando tenía 16 o 17 años vi una exposición de las obras del Museo del Prado en Tokio, fue bastante impresionante ver óleos occidentales y me llamó enormemente la atención. En ese momento me surgió la curiosidad de venir a España para conocerlo de cerca.

- ¿En los años 60 debió ser todo un choque venir a vivir a España?

-Era otra época de España, pero cuando eres jóvenes aceptas lo que ves sin ningún tipo de cuestionamiento. Empecé a mantener contacto con muchos artistas españoles y me he adaptado a la cultura de aquí.