Numerosos peticionarios rechazados acuden al TSJ

Son bastantes las personas que consideran que la Junta de Extremadura ha cometido una injusticia con ellos al no concederles la renta básica de inserción, y con la ayuda de un abogado otorgado gracias la asistencia letrada gratuita, al no tener ingresos, acuden a la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

En este tribunal los magistrados estudian los motivos por los que la Junta les ha denegado la prestación, Lo más habitual es que comprueban que la Administración ha actuado correctamente al denegarles la ayuda.

Este medio de comunicación ha tenido acceso a otras dos sentencias recientes sobre la renta básica, en las que el tribunal señala que la Junta actuó correctamente al no concederles la ayuda económica.

En una de ellas se recalca que el solicitante es una persona joven, sin cargas familiares, bien integrada en la comunidad, sin discapacidades, con formación universitaria y cualificación profesional, y que ocupa una vivienda cedida por sus familiares. «Se trata - indica la sentencia -, de una persona joven que ha de intentar buscar superar su situación por otros medios y no por los de este tipo de renta». Recalca que este joven no está en una situación de exclusión sino de precariedad económica, «algo para lo que no está prevista la ayuda que nos ocupa». La cuantía de la ayuda era de 5.112 euros.

La otra sentencia es de una mujer que ya ha recibido en dos ocasiones este tipo de ayuda que ahora se le niega. Indica el tribunal que ella vive con su marido y un niño de 4 años, residiendo cerca de sus progenitores que se dedican a la venta ambulante. Señala el TSJ que los dos son jóvenes, útiles para trabajar. Los dos carecen de experiencia laboral, considerando el tribunal, en la sentencia, que «tienen buenas posibilidades de superación, siempre que busquen activamente empleo y realicen formación».

Recientemente un solicitante de la renta básica, según información publicada en este diario en mayo, tenía que hacer frente al pago de varios miles de euros correspondientes a las costas judiciales tras desestimar el TSJ el recurso que interpuso al denegarle la Junta la renta básica. El tribunal indicó que el solicitante de la ayuda era joven, sin cargas familiares, «con una red familiar estable, que vivía en un domicilio cedido por sus padres y tiene estudios de postgrado».