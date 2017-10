Los nuevos policías de Cáceres no se podrán incorporar hasta 2019 Un agente coordina el corte de tráfico en San Juan. :: armando méndez El BOP publica las bases de la oposición ya corregidas y el plazo se alarga, con lo que los elegidos no llegarían a tiempo al curso de formación, el 8 de enero MANUEL M. NÚÑEZ CÁCERES. Sábado, 14 octubre 2017, 08:51

El límite es el 8 de enero y se da por sentado que para entonces no estará resuelto el concurso-oposición para la cobertura en propiedad de tres plazas de agente de la Policía Local. Ese día arranca el curso de formación que los profesionales deben realizar en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura. Sin embargo, el retraso en el proceso administrativo de este concurso conllevará a su vez que la incorporación a la plantilla de esos nuevos agentes también se demore. Al menos hasta mediados de 2019.

Como informó HOY el pasado jueves, el Ayuntamiento debería interrumpir el procedimiento y publicar las nuevas bases del concurso, ya corregidas y adaptadas a la normativa vigente. Lo hizo ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Ello implica que, una vez que el anuncio también se difunda en el BOE, se abrirá otro plazo de 20 días para que los interesados presenten sus instancias. Luego, configuración de la lista definitiva de aspirantes y formación del tribunal examinador.

Se llegaría así a finales de noviembre y principios de diciembre, sin apenas tiempo para completar las pruebas: físicas, de conocimientos, práctica, psicotécnica y médica. El Ayuntamiento espera que la Academia de Seguridad retrase la fecha del curso, pero desde la Junta de Extremadura confirmaron ayer que la del 8 de enero es inamovible.

La Secretaría General de Política Territorial, de la Consejería de Medio Ambiente, Políticas Agrarias y Territorio, envió un requerimiento el 28 de septiembre al Ayuntamiento. Planteaba la «rectificación y adecuación» del concurso abierto a la nueva Ley 7/2017 de 1 de agosto de Coordinación de Policías Locales de Extremadura. El Ayuntamiento de Cáceres -al igual que otros en Extremadura, como el de Badajoz- no la tuvo en cuenta en las bases redactadas por lo que a instancias de la Junta ha habido que publicar ahora unas bases corregidas. Elimina requisitos como la estatura mínima de 1,167 metros en el caso de los hombres y 1,57 en el de las mujeres. También suprime la declaración jurada del compromiso de portar armas y usarlas en los casos previstos por la Ley. Además, contempla la posibilidad de atender casos como los de aspirantes que no puedan realizar las pruebas físicas por embarazo o parto.

La versión del Ayuntamiento es sencilla. No ha sido solo un problema suyo. Hay otros en esa situación por lo que la Academia debe adaptar los cursos. Todo apunta a que no será así, por lo que los nuevos agentes tendrán que esperar a 2019. «No se puede retrasar un curso para toda la región por tres agentes de Cáceres. La fecha fija de cada curso es enero», resaltaron ayer desde la Consejería de Medio Ambiente y Territorio. Sugieren que hay tiempo hasta entonces y, además, el Consistorio cacereño ha incumplido «la obligación legal de haberlas convocado dentro del primer trimestre del año. De tal modo la Junta de Extremadura no retrasará el comienzo del curso», concluye.

En ese curso que arranca en enero está prevista la participación de 34 alumnos cuya incorporación a sus puestos se plantea para el 1 de julio. Pero para ello el Ayuntamiento de Cáceres tendrá que hacer los exámenes en tiempo récord. La Junta de Extremadura no se explica cómo es posible que la nueva Ley se publicase el 4 de agosto y el Consistorio retrasará las bases hasta el 19 de septiembre, 47 días después.

«Imposible llegar al curso. La incorporación de los agentes se va a retrasar a 2019», lamenta José Luis Ruiz, delegado de CSIF. Cree que la Junta ha actuado «con exceso de celo» en este asunto ya que la nueva Ley no contradice las normas marco.