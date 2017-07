El nuevo servicio de autobús se pone en marcha con dudas entre los usuarios Imagen del autobús número 4 a su salida del barrio de El Junquillo, al que accede por primera vez. :: l. c. La superlínea 4 agrupa los servicios de la antigua 4, la 9 y la 40 y permite el acceso al transporte público desde el interior del Junquillo CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Domingo, 2 julio 2017, 08:51

Los conductores de la nueva línea 4 (surgida de la fusión de la antigua 4, la 9 y la 40) no pararon ayer de resolver dudas a los usuarios que tomaban este medio de transporte. La primera jornada de este remodelado servicio sirvió (de forma 'light' al ser sábado) para normalizar los cambios e ir acostumbrando a ellos al público. Aunque hay varias líneas con novedades, la mejora más esperada era la que lleva el transporte público a la barriada de El Junquillo. La desaparición de la línea nueve hace que la 4 cubra un gran trayecto que va desde Macondo hasta la entrada del Ceres Golf. También es esta línea la que, en algunos trayectos, llega hasta Valdesalor. Hacia la una y media del mediodía de ayer no eran demasiadas las personas que tomaban el nuevo 4 en dirección al Ceres Golf. Entre ellos estaba Rafael Borrego, algo contrariado. «No me lo han explicado bien, yo cojo dos autobuses para llegar a los Castellanos desde las 300». La falta de información a la que aludía este usuario hizo que tuviera que trasladarse andando desde la Avenida de Alemania hasta la parada de Múltiples, aunque podía haber cogido el 4 en la Cruz, uno de los mayores puntos de trasbordo, por donde pasan cinco líneas.

Ya dentro del 4 las opiniones eran variadas. Un vecino de Los Castellanos opinaba que a él le perjudica este cambio. «Antes pasaba cada media hora el autobús y ahora cada cuarenta y cinco minutos», argumentaba airado. En realidad, la frecuencia entre diario es la misma, de 30 minutos a diario y 45 en festivos, sábados y domingos.

A TENER EN CUENTA uNueva línea Si busca la línea 9 en alguna parada no la encontrará. Ha sido suprimida y sus servicios los aglutina la nueva línea 4. uOtras mejoras La línea 6 comunica el centro con la Universidad Laboral y la 5 llega al camping fines de semana y festivos. uPrecios Las tarifas aumentan en 10 céntimos para el billete sencillo, un euro en el bonobús y dos en el abono mensual.

Una de las principales novedades, y que responde a una reivindicación del barrio, es que el bus llega a El Junquillo, aunque solo cuenta con una parada en la calle Dalia, y solo en los casos en los que el autobús no vaya a Valdesalor. En este caso la parada la hará en la Avenida de las Arenas. En el viaje que llegó poco antes de las dos de la tarde al Junquillo solo quedaba una viajera, que desconocía que era la primera vez que este autobús llegaba a la barriada. Además de este nuevo destino se suprime la parada de Dionisio Acedo y se sustituye por otra en el centro deportivo El Perú.

DECLARACIONESHeidi Osorto Usuaria «No lo cojo demasiado, pero la subida de precio es pequeña» Carmen Merino Usuaria «Para las distancias cortas que hay el autobús es caro» Rafael Borrego Usuario «Los cambios no me los han explicado bien, esperaré al lunes para aclararme»

Otra de las mejoras es que la línea 6 pasa a comunicar el centro con el IES Universidad Laboral y elimina el antiguo camino de Sierra de Fuentes. Por su parte la línea 5 contará con servicio hasta el camping en fin de semana y festivos.

Precios

Otro de los cambios que se implantaron ayer, un día con poco movimiento urbano coincidente con el inicio de la operación salida del verano es la subida del precio de las tarifas. Si uno sube sin abono debe llevar preparado un euro con diez céntimos. La subida ha sido de diez céntimos en este caso. El bonobús de 10 viajes pasa de costar 7 a 8 euros. El abono mensual sube dos euros, de 27 a 29. Se pone en marcha también el bono combinado, que sale por 11 euros y permite hacer trasbordos sin necesidad de sacar dos billetes.

Había también algún usuario despistado que desconocía este incremento. Los que sí sabían que el precio de este servicio aumenta, se mostraban, en general, comprensivos. «Son 10 céntimos, no es mucho», valoraba Heidi Osorto. «No lo cojo demasiado porque no lo necesito». Hortensia Domínguez iba por la misma línea. «Es lo normal, porque todo sube». Ella esperaba la línea 7 para ir a Nuevo Cáceres. Carmen Merino sí expresaba algo más de crítica. «Aunque no parezca mucha la subida sí es caro porque la distancia no es muy grande». Ella acude todos los días a trabajar a Capellanías.