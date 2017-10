El nuevo hospital de Cáceres estará en 2018 pero con un coste extra superior a 2 millones Glorieta de acceso desde el Cuartillo, con el nuevo hospital al fondo. :: l. cordero El SES garantiza que el centro abrirá en el segundo semestre del próximo año aunque contempla una prórroga de la obra de 10 meses MANUEL M. NÚÑEZ CÁCERES. Jueves, 26 octubre 2017, 08:09

El Servicio Extremeño de Salud (SES) garantiza que el nuevo hospital estará en marcha en la segunda mitad de 2018. Se ha concluido el borrador del plan funcional para la apertura, confirmó ayer el gerente del SES, Ceciliano Franco, que defiende la apertura por razones económicas y puramente sanitarias. Lo que tendrán Cáceres y su provincia no será medio hospital, al término de la primera fase, sino un hospital completo que supone, asegura, dos tercera partes del proyecto de la fase que se debe concluir ahora y la segunda. Los equipos comenzarán a montarse en primavera y a partir del verano se estaría en plazo para esa puesta en funcionamiento. Sin embargo, no será un camino de rosas. La obra civil que ejecuta la UTE San José-Magenta arrancó en julio de 2016 y tenía un plazo de 12 meses. Las deficiencias e indefiniciones detectadas en el proyecto inicial de esta infraestructura han sido advertidas por los técnicos y por la propia constructora. El remate de los trabajos apunta a una prórroga de unos 10 meses que, además, tendría un coste adicional: por encima de los dos millones de euros. La decisión aún no es oficial.

Los concejales socialistas Luis Salaya y Belén Fernández se entrevistaron ayer con el gerente del SES y el máximo responsable del área de salud de Cáceres, Francisco Calvo. De la reunión salió la última hora de una dotación sobre la que se suceden problemas e inconvenientes pero que en la Junta de Extremadura dan por hecho que estará operativa a lo largo el próximo año. Salaya criticó la escasa colaboración del Ayuntamiento, aún sin definir cuestiones como la conexión en transporte público, la parada de taxis o suministros. El portavoz socialista reclama que el Consistorio «cumpla con la parte que le toca». Ceciliano Franco, por su parte, lamentó que las conversaciones con la alcaldesa, Elena Nevado, sean inexistentes.

«Este proyecto viene del Gobierno anterior. No es nuestro proyecto porque el que estamos ejecutando ya estaba redactado y estaba pendiente de adjudicación», resaltó Franco. El gerente del SES no hizo referencias a la prórroga ni al aumento de presupuesto que será necesario. Sí admitió que la obra «está jalonada de dificultades porque el proyecto está lleno de indefiniciones, lo que provoca tensiones con la empresa». Se han dado casos como que la cocina no tenía diseñados los desagües o que en el movimiento de tierras la red de saneamiento «se fuese de cota, hasta que fuimos capaces de localizarla», asumió Franco. Esas indefiniciones y deficiencias conllevarían que cuando pasan ya tres meses del fin de plazo inicial aún continúe la obra. La misma se prolongará también durante 2018. San José-Magenta se adjudicó los trabajos para concluir la primera fase por 11,04 millones, sin IVA.

No se esperan, pese a todo , nuevos retrasos y a la vez que está previsto abrir el centro en el segundo semestre de 2018 se licitará la segunda fase de la obra. Con la apertura del nuevo hospital cerrará el de Nuestra Señora de la Montaña. «Tiene una estructura obsoleta», inciden desde el SES.

Geriatría, Alergias y Salud Mental pasarán al San Pedro de Alcántara. Cirugía plástica, Oftalmología y quirófanos se ubicarán ya el próximo año en el nuevo hospital. También están encaminados los futuros accesos desde la carretera de Trujillo, insistió ayer el gerente del SES. La Consejería de Infraestructuras redacta el proyecto del acceso principal. Ya se acomete la obra de urbanización del acceso secundario una vez aprobado el proyecto por el Ministerio de Fomento.

También se cuenta con el visto bueno de la Diputación, ya que se ve afectada la entrada por el Cuartillo, informaron desde la Consejería de Sanidad.

El hospital de Cáceres tendrá siete plantas de altura, incluidos sótano y semisótano. Dispondrá de 207 camas de hospitalización. Se ha iniciado la obra del doble búnker. Durará seis meses y el presupuesto es de 1,5 millones. A su vez, en noviembre, arrancará el montaje de la subestación eléctrica. Su plazo es de cinco meses y se cuenta con una partida de 803.000 euros. «El grueso de la obra civil está muy avanzado», abunda el SES. Drenajes, alumbrado, aparcamientos... forman parte de la lista de asuntos pendientes aún.