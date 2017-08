Nuevas averías dificultan la vuelta del suministro en Sierra de Fuentes Un operario trabaja en la reparación de una avería el pasado martes. :: l. cordero El Ayuntamiento de Cáceres atendió la petición de aumentar el caudal de agua en alta desde la capital al municipio para facilitar el servicio MANUEL M. NÚÑEZ CÁCERES. Viernes, 11 agosto 2017, 07:12

Nuevas averías dificultaron ayer la vuelta a la normalidad en Sierra de Fuentes. El suministro de agua volvió a estar en entredicho, e incluso hubo vecinos que expresaron otra vez su indignación por la escasa presión con la que llegaba a sus hogares o incluso por los cortes sufridos. El propio Ayuntamiento comunicó a media tarde más averías. En concreto, gracias a la información facilitada por un afectado, los técnicos descubrieron el fallo que tenía la red en la prolongación de las calles Diego María Crehuet y Trujillo. La concesionaria, Acciona, se comprometió a subsanarlo a lo largo de la tarde. A última hora, por fin, se pudo solucionar.

El malestar de los residentes se hacía patente de nuevo en cualquier tertulia. El problema del agua volvía a ser el asunto de debate general. Se cumplían ayer seis días con dificultades para bañarse, fregar los platos o sencillamente abrir el grifo. Fue misión imposible para algunos, como quienes viven en las casas de la parte alta del municipio hasta el último momento. Por fin, personas que no habían tenido agua en su domicilio pudieron recuperarla. «Es una alegría. Podemos volver a casa», relataba una familia de la avenida de Cáceres que decidió instalarse en su residencia en la capital cacereña cuando se quedaron sin agua el primer día. Sin embargo, a lo largo de la jornada se dieron otras situaciones que obligaron a estar alerta tanto a los responsables municipales como a los técnicos de la empresa. La alcaldesa de Sierra de Fuentes, María Luisa Holgado, contactó con el alcalde en funciones de Cáceres, Valentín Pacheco. Se había subsanado el problema surgido con la válvula reguladora de presión del depósito que falló el sábado. Las principales averías también estaban controladas. No obstante, el servicio seguía siendo deficiente. Acciona dio explicaciones: «Se sigue trabajando en la localización y reparación de otras (averías) de menor magnitud que pudieran haberse producido», indicaba la concesionaria. El depósito municipal fue sometido -detallaba- «a una alta exigencia, de forma que el nivel en el mismo ha bajado considerablemente, lo que obliga a limitar la dotación suministrada». Esa era la causa, incidía, de «que el suministro no sea de calidad en la mayoría de los hogares, dándose el caso de que algunos aún no lo han recuperado en absoluto», confirmó.

La «limitación» graduada del servicio también tuvo que ver con el objetivo de evitar que el depósito municipal se vaciase. Ello «originaría una nueva situación de desabastecimiento general». Además, Acciona observó que «el caudal de agua en alta suministrado desde Cáceres se encuentra en niveles muy por debajo de su capacidad». Desde primera hora hubo conversaciones abiertas a varias bandas. Por un lado, la alcaldesa de Sierra de Fuentes con el alcalde en funciones. Por otra entre los responsables de Acciona y la concesionaria de Cáceres, Canal de Isabel II. Sierra de Fuentes pidió que se aumentase el caudal servido y así se hizo.

«Se estaba aportando el caudal habitual, pero al parecer por los problemas surgidos en la localidad no era suficiente. Lo que se ha hecho es aumentarlo», informó Valentín Pacheco. La versión del alcalde en funciones fue corroborada por el gerente de Canal de Isabel II, José Luis Castaño. «Hemos pasado de servir unos 40 metros cúbicos a la hora a Sierra de Fuentes a que sean unos 80 por la demanda existente», avanzó.

La capital aporta unos 440.000 metros cúbicos anuales al municipio vecino y éste abona una tarifa de 0,57 euros. Tanto el Consistorio como Acciona pidieron ayer de nuevo disculpas por los problemas de abastecimiento sufridos durante la última semana. Las quejas continuaron. Bien por las deficiencias o, hasta última hora, por la ausencia de agua.

Reclamaciones

«Somos muchos vecinos los que no tenemos ni gota. Yo me he tenido que ir a casa de mis padres, que viven a 60 kilómetros, para que mi hija de 5 años y yo podamos ducharnos», relataba Pilar, una vecina de Sierra de Fuentes. La poca presión o la ausencia de agua de la última semana llevan a los afectados a reclamar. El Ayuntamiento indicó ayer que ya había usuarios que se habían dirigido a sus dependencias para presentar sus reclamaciones.

Sin embargo, se les recordó que el procedimiento será más ágil si acuden directamente a la concesionaria. Aclara que «si alguien registra algún escrito de queja o reclamación daremos traslado a la empresa». El Consistorio ha informado puntualmente de lo ocurrido a los medios y en las redes sociales.