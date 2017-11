Con mi nuera en La Morocha

Vajilla de la india y cuchillos y tenedores con mango imitando a las antiguas navajas, muy curiosos y eficaces. Los maceteros son grifos y las perchas son llaves inglesas. Mesas suficientemente separadas. Camarera muy amable y didáctica, que avisa cuando cree que pides demasiada comida y te recomienda medias raciones. La Morocha, en la plaza de San Juan de Cáceres, ocupando el local donde antes estuvo el restaurante italiano de referencia en la ciudad, el que introdujo el carpaccio cuando ese plato no se conocía por aquí.

Un profesor de Cocina me había recomendado conocer este restaurante donde, me comentaba, la relación calidad, riesgo y precio era de lo mejor. Pero siempre que venía estaba lleno. Pero, por fin, estamos sentados en una de sus mesas y llegan unas tapas para abrir boca: un bol con arroz y un triángulo de sabrosa tortilla de patatas muy gruesa. Los vasos de cerveza son estilizados y en una cesta llega el pan, rico y de estilo 'gallego'.

En la carta, ofrecen un menú degustación a mesa completa por 19 euros: ternera con atún, arroz meloso de carabineros y alganori, lagarto a la parrilla con velouté de miel y soja y pasión de chocolate. Me habían hablado de que una de las curiosidades de La Morocha era que cocinaban pez mantequilla. Efectivamente, tienen una tapa de este pescado en carpaccio con duxelle trufada de portobellos (6.50). Aparece en la sección de tapas con el pan bao relleno de bondiola de cerdo ibérico (7), las verdinas marineras (8) o la merluza de pincho sobre cremoso de boniatos y muselina de ajo negro (6.50).

En la carta, la oferta de pasta italiana es variada y tentadora, destacando el canelón de costilla a baja temperatura con la velouté de sus jugos (14.50) y el sorrentino de berenjena y scamorza a los cuatro quesos (13.50). Una confesión personal: era la primera vez que iba a comer con mi hijo y mi nuera así que dejé que ella escogiera los platos. Pidió una ensalada de bacalao (13.50) y acertó: delicada, aromática, con hierbabuena... Pidió también un vitello, o sea, un plato que en la carta se llama 'cuando la ternera encontró el atún' (13.50), que me entusiasmó menos. Vino a continuación un arroz 3 pomodori y albahaca (13.50), que me emocionó: qué frescura la del tomate, qué intensidad melosa y cautivadora... Perdón por el desliz de lirismo barato, pero es que aún recuerdo su sabor. Hasta ahí dejé pedir a mi nuera. A partir de ese momento, escogí yo: arroz con gambón y sepia (14.50), muy bien ligado y sabroso, pero previsible y lógico: sabor a gambón y a sepia, sin la originalidad festiva del pomodori.

Me había contado el profesor y consejero gastronómico que en La Morocha preparan a veces tomahawk, que es un hueso de ternera alargado con un trozo generoso de carne en la punta, parecido a un hacha apache. Nunca lo he probado ni visto y ese día no lo tenían, pero sí me llamó la atención la entraña de ternera (14.75). La camarera me explicó que eran trozos de carne situados entre la costilla y el diafragma de la ternera. Lo preparan a la brasa y llega en compañía de una salsa chimichurri picantita y de unas patatas panadera muy bien fritas.

La carta tiene de todo: solomillo de vaca (19.50), lagarto, abanico o presa (16.50), carpaccios (16.50) de venado, solomillo de ternera, lomo ibérico o salmón, pescados del día y unos postres dulcísimos, abundantes y espectaculares (6.50). Volvió a pedir mi nuera y volvió a acertar: tiramisú, mousse de dulce de leche sobre ganache de chocolate negro y chocolate en texturas. Esta muchacha vale mucho. Y La Morocha, también.