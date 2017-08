Niegan la libertad a un hombre acusado de agredir sexualmente a una nieta Su abogado defensor pedía la libertad provisional, pero la Audiencia Provincial afirma que se trata de un delito muy grave S. L. Martes, 22 agosto 2017, 23:30

Un hombre de 72 años de edad se encuentra en la cárcel desde el día 7 de octubre del año pasado, y ahí continuará hasta que llegue el día de su juicio, en el que se decidirá su futuro.

Su abogado defensor había pedido que se le pusiera en libertad a la espera de la vista oral, pero la Audiencia Provincial de Cáceres ha señalado que el delito del que se le acusa está considerado como muy grave y que podía darse a la fuga. Se le acusa de haber agredido sexualmente a una nieta que es menor de 13 años. Su abogado solicitó la libertad provisional de su cliente, alegando que no tiene antecedentes penales, que no hay riesgo de fuga, y que no hay peligro de que moleste a la presunta víctima ya que ella vive fuera de Extremadura. Recalcó también que tienen 72 años, que está jubilado y que prácticamente no sale de su pueblo.

Ministerio fiscal

El ministerio fiscal indicó que a su entender el acusado debía de seguir entre rejas. Así lo entiende también la Audiencia Provincial, al considerar que el acusado podía darse a la fuga, ya que los hechos que puede haber realizado se castigan con penas que abarcan desde los 12 a los 15 años de cárcel.

También considera que hay riesgo de reiteración delictiva, ya que se está instruyendo un posible quebrantamiento de la prohibición que se le impuso de acercarse a la niña.

La Audiencia Provincial de Cáceres señala que el juicio por abusos sexuales tendrá lugar dentro de poco, y para asegurar que este hombre esté en el banquillo de acusados, «es prudencialmente aconsejable mantener su continuidad en esa situación provisional de prisión».