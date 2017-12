Nevado pide que no se sea alarmista al hablar del proyecto de mina de litio REDACCIÓN CÁCERES. Viernes, 22 diciembre 2017, 07:48

El presidente de la asociación vecinal Residencial Universidad, Luis Fernando García Rubio, intervino en el Pleno municipal celebrado ayer para mostrar su disconformidad y la preocupación de los vecinos por el proyecto de la mina de litio a cielo abierto que podría llevarse a cabo en Valdeflores, el entorno de la Sierra de la Mosca, a 1,5 kilómetros de sus viviendas.

Los vecinos piden «más contundencia» y «más claridad» respecto a los trámites que se están llevando a cabo en torno a este proyecto, y subrayó el «deterioro» que podría sufrir el entorno.

Tras su intervención, la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, pidió que «no se genere alarmismo», antes de añadir que algunos de los datos que se están manejando públicamente «no son reales».

Nevado, en cualquier caso, recordó que la competencia en minería es de la Junta de Extremadura, por lo que invitó a los vecinos a que se dirijan al consejero de Industria.

Según la alcaldesa, en el Ayuntamiento aún no ha entrado ningún proyecto. «Vamos a esperar a que se presente y no creemos alarmas ni debates ficticios con datos que no tenemos ni conocemos. Cuando lo tengamos lo llevaremos a los cinco distritos y abriremos un debate público».