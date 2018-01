Nevado: «Me parece que la sentencia es dura» Elena Nevado «Es una mala noticia para la política y para el empresariado de la ciudad», ha dicho la alcaldesa sobre la sentencia del ruido MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Miércoles, 17 enero 2018, 13:24

La alcaldesa, Elena Nevado, ha valorado esta mañana la sentencia por el caso del ruido en La Madrila. «No es una sentencia firme. Creo que tiene un largo recorrido. Pero es una mala noticia para la política y para el empresariado de la ciudad. Respeto absolutamente la decisión judicial y, sobre todo, a los vecinos, que tienen derecho a ser indemnizados. Pero un problema que proviene de la época de la movida, de los ochenta, y que no ha sufrido sólo la ciudad de Cáceres, sino todas las ciudades españolas. Tenemos que hacer una reflexión como sociedad y colectivo. El ocio tiene que convivir con el descanso. Y esto no es sólo responsabilidad de los políticos, ni de los ayuntamientos, ni de los hosteleros. Es una responsabilidad de todos», ha dicho Nevado tras ser preguntada por los medios de comunicación.

«A mí me parece, personalmente, que la sentencia es dura», ha proseguido. «Creo que cualquier alcalde da lo mejor de sí mismo para mejorar la vida de la gente. Es un varapalo para la vocación de servicio público. Hay cosas que muchas veces se escapan de la gestión política. Si lo expedientes no llegan a tiempo a la mesa de quien tiene que resolver, difícilmente puede tomar o no una decisión. Aquí nadie ha metido la mano. Hay un daño que hay que reparar . Pero en este caso, hay que hacer una reflexión general», ha concluido. Como se recordará, su antecesora en el cargo, Carmen Heras, ha sido condenada a dos años por no atajar el ruido en la Madrila.