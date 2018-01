Nevado modificará el plan de Urbanismo para transformar la Ribera del Marco Nevado, arropada por su equipo de Gobierno, atiende a las preguntas de los periodistas. :: a. méndez La alcaldesa aprovecha su balance del último ejercicio para anunciar que cederá suelo municipal a las empresas que vengan a Cáceres MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Jueves, 11 enero 2018, 07:53

Por qué el Parqué del Príncipe y no la Ribera del Marco, preguntaron PSOE y CáceresTú cuando el Ayuntamiento anunció los primeros proyectos europeos del DUSI. El dinero de Europa (10 millones) permitirá ese gran corredor verde que el Gobierno del PP propone, pero la alcaldesa sugiere que no se ha olvidado de la Ribera. Ayer, durante su comparecencia ante los medios en el tradicional desayuno de balance del año, Elena Nevado anunció que ya se trabaja en una modificación del planeamiento urbanístico vigente para que ese espacio se transforme y funcione como un auténtico «pulmón verde» y permita un desarrollo económico con «un modelo de sostenibilidad». El Plan General Municipal (PGM) se modificará sobre la base de un documento que ya tiene borrador y que se entregará a los grupos de la oposición para ser aprobado en comisión informativa y pleno.

Durante 35 minutos de intervención ininterrumpida la alcaldesa de Cáceres desgranó los proyectos del Ayuntamiento para el nuevo año. También hizo balance del anterior. La reducción del desempleo en la ciudad y el aumento de la actividad económica fueron dos referentes. Aumentó el número de licencias de obra hasta 2.153 (150 más), bajó el paro -ya son cuatro años seguidos- y a su vez el Consistorio ha rebajado las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto en nueve millones: de 12,7 pendientes en 2013 a 3,8.

BALANCE DE LA ALCALDESA DE 2017 Y PROYECTOS PARA EL NUEVO AÑO Economía al alza La alcaldesa apunta que bajó el paro en 2017, aumentó el número de licencias de obra (150 más) y se aprobaron rebajas de impuestos como el IBI. Inversiones 1,5 millones en obras con la Concejalía de Fomento. 1,4 millones con concesionarias como Talher, Subus, Canal... Inversión social La alcaldesa presume de un informe de gerentes de servicios sociales por los que Cáceres es la ciudad extremeña que más invierte en esa materia. 40,23 euros por habitante. El PSOE ya le recordó que la ciudad es de las últimas de España. Cine «Apostamos por Cáceres como un escenario de cine», señaló la alcaldesa en alusión a los contactos que hay desde «hace dos meses» con una productora para que ruede una serie en primavera. Parque de medianas Junto a Carrefour. El proyecto ya está en marcha. Suelo Se cede suelo a las empresas si hay un compromiso de empleo. Ribera Reordenación de espacios para aprovechar el suelo. Proyectos europeos DUSI (12,5 millones, total) y Red.es (3,7).

Nevado compareció secundada por los 10 integrantes de su equipo. «Somos un Gobierno dialogante y transparente», remarcó después de recordar que la «estabilidad» municipal también ha tenido que ver con la gestión de un partido capaz de llegar a acuerdos «con todos los grupos políticos». Entre sus anuncios destacados, las conversaciones que mantiene el Consistorio con una productora internacional que llegaría para rodar una serie en la capital cacereña. Sería la próxima primavera. «Llevamos dos meses hablando con ellos. Seguimos vendiendo Cáceres como escenario de película», comenta.

La alcaldesa matiza los datos del INE en relación al balance turístico de 2017 (casi 3.000 visitantes menos hasta noviembre). Las cifras del área municipal, sin embargo, confirman que en el último ejercicio aumentó el número de visitas. «El INE habla de pernoctaciones y no refleja los datos del Ayuntamiento. Si hay que corregir al INE se le corrige».

9.331 parados tenía Cáceres al finalizar el año. Son 476 desempleados menos que en el ejercicio anterior, cuando la capital cacereña cerró con 9.807

Entre sus proyectos citó la modificación del PGM para potenciar la Ribera del Marco, de tal forma que se constituya un cinturón verde en la franja que va a quedar entre la futura ronda Sureste y la ciudad. El objetivo es favorecer su desarrollo y la implantación de áreas residenciales e industriales siempre con un modelo de desarrollo sostenible. No hay presupuesto abierto para esta iniciativa. La recuperación de la Ribera se iba a afrontar con la Confederación del Tajo. Lleva años pendiente y llegó a disponer de seis millones de euros

Nevado también avanzó que el Consistorio pondrá a disposición de empresas e inversores terreno para que se instalen en la capital. Lo haría de forma gratuita para favorecer el avance económico y la creación de empleo pero ese suelo sería cedido, no entregado en propiedad. «No se va a perder patrimonio», avisa.

Por último, no se descartó como candidata del PP para los comicios de 2019, pero tampoco fue más lejos: «Haré lo que el partido me demande. Siempre he estado a disposición de mi partido».