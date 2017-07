Nevado da instrucciones a la Inspección para que supervise si Canal cumple Estación de bombeo del río Almonte, que está previsto mejorar con 632.000 euros:: HOY «Vamos a exigir a la empresa que siga con su plan de inversiones», advierte el portavoz municipal sobre los 2,5 millones en proyectos pendientes de adjudicar MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Viernes, 7 julio 2017, 23:56

El Ayuntamiento se aferra al contrato firmado. Hay un compromiso por escrito entre dos partes, Canal de Isabel II y la administración, y hay que cumplirlo. Y si las intenciones de la concesionaria del agua son otras, por ejemplo vender o traspasar el negocio, el Consistorio estará atento para que se cumpla lo que dice la Ley. De momento, esa operación no se puede ejecutar al no haberse cumplido el 20 por ciento del contrato, recordó ayer el portavoz municipal. «El mensaje es de tranquilidad», volvió a repetir Rafael Mateos al término de la Junta de Gobierno local. Pero lo que sí han hecho Elena Nevado y su equipo es tomar cartas en el asunto. La concejala de Medio Ambiente, Infraestructuras Estratégicas y Servicios Públicos tiene instrucciones precisas para que esté especialmente atenta. Lo mismo vale para la Inspección de Servicios municipal. El objetivo no es otro que velar por las inversiones comprometidas y evitar que Canal pueda ralentizarlas o demorarlas mientras se decide su posible salida de Cáceres.

«Hemos dado instrucciones a la concejala Montaña Jiménez y a los servicios técnicos para que seamos muy vigilantes. Lo que queremos es que la posible intención de rescindir el contrato no traiga como consecuencia que no se ejecuten las inversiones». Así lo avanzó ayer Rafael Mateos. El portavoz del equipo de Gobierno apuntó la vieja máxima: «Los contratos están para cumplirse». Posteriormente, no quiso adentrarse en elucubraciones sobre las posibles indemnizaciones que corresponderían al Consistorio si se materializa el abandono de Canal. Hay que recordar que además de tener suscrito un seguro de responsabilidad civil para cubrir contingencias se fija una garantía de un millón de euros. El Ayuntamiento mantiene abierto otro contencioso por cerca de cuatro millones que, según el TSJ, se pueden reclamar a la anterior concesionaria, Acciona.

«Vamos a exigir a Canal que siga con su plan de inversiones, tal y como ella propuso. Si no es así se irá a una sanción como ya se ha hecho antes», remarca. En estos momentos, la concesionaria tiene en licitación proyectos por importe d e casi 2,5 millones de euros. Sobresalen los 1,7 millones destinados a la mejora de la red de saneamiento y abastecimiento en una veintena de vías, entre ellas varias del centro, San Francisco y Aldea Moret.