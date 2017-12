Nevado asegura que no habrá restricciones inmediatas de agua en Cáceres EFE Viernes, 1 diciembre 2017, 14:58

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha asegurado hoy que no habrá restricciones inmediatas de agua en la ciudad ya que, desde la Confederación Hidrográfica del Tajo, a la que pertenece la ciudad, no se le han pedido «medidas excepcionales». A diferencia de lo anunciado por Cáceres, el Ayuntamiento de Mérida sí restringirá el uso del agua en riegos y fuentes ante la situación de sequía, aunque de momento no adoptará este tipo de medidas en el servicio de agua en los hogares.

Cabe recordar el llamamiento que esta semana ha hecho la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) a los ayuntamientos y a las mancomunidades de más de 20.000 habitantes para que activen planes de emergencia debido a la escasez de recursos hídricos.

A pesar de no adoptar medidas, Nevado hace un llamamiento a la «prudencia» y ha añadido que la cuenca del Tajo es la que menos está sufriendo los efectos devastadores de la falta de lluvias, a diferencia de otras, por lo que aún no se está en un nivel de alerta de sequía.

«Esperemos que las lluvias nos acompañen para que no tengamos que tomar medidas de carácter extraordinario», ha precisado, aunque ha recalcado que no habrá restricciones a corto plazo.

La Ley del Plan Hidrológico Nacional obliga a las administraciones públicas responsables de los sistemas de abastecimiento urbano de una población igual o superior a 20.000 habitantes a que dispongan de un Plan de Emergencia ante situaciones de sequía, para definir restricciones de abastecimiento y el empleo de recursos alternativos en el ámbito urbano.