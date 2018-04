Nevado asegura que mientras sea alcaldesa de Cáceres, no se ejecutará el proyecto de mina

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, aseguró ayer que «no escatimár un solo esfuerzo» para que el proyecto de construcción de la mina de litio en la Montaña no salga adelante, y ha añadido que no» permitirá que ni la Junta de Extremadura ni «ningún» Ministerio «ninguneen» las decisiones de la ciudad respecto a este proyecto.

Así ha respondido a la posibilidad de que la empresa promotora Tecnología Extremeña del Litio (TEL) siga adelante con el proyecto basándose en que las competencias sobre el dominio público del paraje de Valdeflores son regionales.

«Esto es una decisión de Cáceres que cambiaría la vida diaria de los que aquí vivimos y nadie que no resida en Cáceres va a decidir sobre cómo tenemos que vivir y cuál es el modelo de ciudad que queremos», ha subrayado la regidora.

De hecho, este jueves el Pleno municipal debatirá la petición de TEL de modificar el Plan General Municipal (PGM) para permitir el uso extractor en el paraje de Valdeflores, lo cual no saldrá adelante con los votos de PP, PSOE y Cáceres Tú.

Nevado ha incidido en que la capital cacereña está poniendo en marcha una estrategia de desarrollo local basada en la cultura, en el turismo y en la innovación y en la defensa de las zonas verdes y este proyecto de mina a cielo abierto «chocaría frontalmente» con esta idea que ha han emprendido «con éxito» ciudades como Málaga.

«Mientras yo sea alcaldesa, la mina va a ser que no», ha sentenciado al ser preguntada por la manifestación del sábado en la ciudad que convocó la plataforma Salvemos la Montaña y que congregó a unas 2.500 personas en contra de la mina de litio.

Alrededores

Ante esta manifestación, que Nevado ha calificado como «clamor popular», ha pedido que «se tome nota» de que este proyecto de mina «no» es para Cáceres porque «no genera riqueza ni empleo, sino todo lo contrario». «Después de haber recabado más datos es destructor de empleo y de oportunidades y esto los cacereños lo tienen que saber y por eso salen a la calle», ha señalado.

Nevado ha dicho que ella no participó en la manifestación pero estuvo «en los alrededores», y ha aclarado que el equipo de Gobierno y el PP no coinciden en todos los puntos con las reclamaciones de la plataforma pero ha destacado que «todos» confluyen en la posición de que este proyecto no es lo que la ciudad quiere.