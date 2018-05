Negocios y vecinos piden que se actúe en Alzapiernas, pero discrepan en las alternativas Calle Alzapiernas, que conecta Parras con Moret. :: l. cordero El ascensor plantea tantas dudas como las escaleras mecánicas, e incluso se defiende una remodelación con rampa MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Martes, 1 mayo 2018, 09:25

Que la propia alcaldesa admitiese que las escaleras mecánicas no son un proyecto de accesibilidad universal, lejos de atajar la polémica parece haberla azuzado. Elena Nevado presentará mañana, miércoles, la iniciativa que conectará Moret con Galarza a través de la calle Alzapiernas, una empinada vía pública de apenas 31 metros de longitud.

29 escalones separan la parte baja de la plaza del parking, llegada principal de muchos turistas. En la confluencia se encuentra la tapería La esencia extremeña. A las 13.30 horas su responsable corta jamón y atiende a los turistas en plena calle. Juan Manuel Fragoso confirma que es necesario actuar en esta calle y pone como base un dato: «Rara es la semana que no se cae alguien y tengo que llamar al 112», afirma.

Según defiende el equipo de gobierno local, las escaleras mecánicas son el único proyecto factible para una vía estrecha si se quiere mejorar la circulación de personas. El presidente de Aspace ha propuesto, sin embargo, una alternativa. En lugar de escaleras mecánicas plantea poner un ascensor. Argumenta que además de permitir una «accesibilidad universal», tendría un menor coste.

«Las escaleras son una atrocidad. Quieren poner un modelo muy estrecho, en el que apenas caben dos personas juntas y que tiene menos posibilidades, conlleva más ruidos y vibraciones y es más caro», opina Narciso Martín, arquitecto técnico de formación.

Aspace es uno de los colectivos que junto a la Once y Cocemfe quiere que se lleve a cabo un análisis más profundo antes de poner en marcha el proyecto que la alcaldesa presenta en 24 horas.

Los tres grupos de la oposición también se han posicionado en contra al conocer las características de las escaleras mecánicas, que se financiarían con fondos europeos. Los colectivos citados y los partidos se reúnen este miércoles. «Valoraremos qué se puede hacer», apunta Narciso Martín.

Sin embargo, el diseño del ascensor, que quedaría a unos 20 metros de Moret, tampoco ha concitado la unanimidad de la opinión pública, y menos de los negocios de la zona. Al menos eso es lo que se desprende de una encuesta a pie de calle que hizo HOY este lunes.

«A mí me parece estupendo que pongan las escaleras mecánicas. Ya soy mayor y hay personas como yo que tienen serios problemas para subir esa calle», comenta Providencia Rebollo. Esta mujer, pese a su avanzada edad, se desenvuelve con soltura física y mental, pero ello no es óbice para que quiera que el Ayuntamiento siga adelante con sus planes: «Quiero que hagan la escalera. Me parece una buena decisión. Hay personas que no pueden subir por aquí», relata a solo uno metros de la céntrica vía.

Para Juan Manuel Fragoso, sin embargo, no es necesario que el Ayuntamiento se gaste 414.000 euros en ese proyecto. El propietario de La esencia extremeña cree que simplemente se debería actuar con una obra civil que acondicionase la parte alta. «La clave es quitar esos ocho escalones que hay arriba y que son mortales. He visto caer a muchas personas mayores ahí», remarca. Opina que una rampa que rebajase la pendiente hace innecesaria las escaleras mecánicas y de la misma forma se muestra poco convencido con la idea de un ascensor. «Eso no lo veo. ¿Cómo va a funcionar cuando venga un grupo como ese», se pregunta mientras unos 50 turistas recién bajados de su autobús se disponen a descender por las actuales escaleras de piedra. Fragoso lamenta que el Consistorio ni siquiera haya preguntado a los vecinos y comerciantes.

Para Ismael Cambero hay que tener «todos los elementos de juicio antes de pronunciares». Pese a ello, cree que es «mejor poner unas escaleras mecánicas que un ascensor». Lo que sí mantiene el encargado de la ferretería del barrio (Mateos Rebollo) es que más allá de que sea una solución u otra «algo hay que hacer para mejor la accesibilidad».

En el anteproyecto elaborado por el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica se contempla una escalera de las más estrechas del mercado y una doble ruta alternativa con nueva señalización por Sánchez Varona y Felipe Uribarri. El Consistorio tiene un plazo para desistir de firmar el contrato con GC10 Gestión y Obras, empresa que ha resultado ganadora del concurso abierto.

No parece que vayan por ahí las intenciones del Gobierno de Elena Nevado. Alzapiernas, una de las calles más cortas de la ciudad, despliega la polémica en solo 31 metros y esos 29 escalones inaccesibles para muchas personas.