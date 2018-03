La música como telón de fondo José Luis Torreño . :: l cordero José Luis Torreño compone música para películas, artistas y videojuegos CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Lunes, 26 marzo 2018, 08:25

Cosas que le pueden pasar a un millenial: que contacte con él una dj internacional ubicada en Hong Kong para encargarle sus servicios de productor, ponerle música a un videojuego y que éste llegue a la final de los III Premios Talent de Play Station o trabajar a distancia para un músico madrileño con discográfica en Holanda y miles de visitas en Internet, Ivann Delamo. El curriculum de José Luis Torreño Galafate (Cáceres, 1992) habla de la nueva forma de trabajar de una generación que se enfrenta a un panorama laboral nuevo, y en el que la tecnología manda, pulverizando las distancias. El último trabajo de Torreño ha sido la composición de la banda sonora de la recreación en 3-D del Parque del Príncipe que se presentó recientemente en el Espacio para la Creación Joven del antiguo molino de aceite. Lo suyo es, en muchos casos, trazar texturas, paisajes sonoros para otros trabajos. La música como telón de fondo. «Hay veces que no necesitas una melodía perfecta que te emocione, sino hacer algo útil, algo muy sencillo que no se percibe», explica.

«Lo he hecho todo sin darme cuenta, desde pequeño me ha encantado la música», explica. Tenía 10 años cuando se apuntó a una academia y luego al Conservatorio de Cáceres. «Luego se me hizo bastante duro, no me gustaba memorizar obras, sino componer, en 2º de grado medio abandoné», explica. Formó parte del grupo juvenil Deskalabraos, donde tocaba el teclado y componía canciones. Obtuvo el grado de Biología en Salamanca, en donde pasó su vida universitaria. «Me encanta la Biología, y aunque dejé un poco de lado la música, no la abandoné, seguí tocando la guitarra». En el último año de carrera comenzó a investigar con un programa de producción musical. «Se me abrió un mundo totalmente nuevo, tenía todos los sonidos, una orquesta a mi disposición». Tuvo un encargo importante, el de la banda sonora del documental de la Unión Deportiva Salamanca. «Empecé con un tema de prueba, me pidieron otro, y así hasta 65 minutos de música, el trabajo se desarrolló a lo largo de dos años». También en Salamanca le ofrecieron ser el compositor de 'Rugidos en Silencio', un musical de del grupo universitario 'Dark Phoenix que se representó varias veces a lo largo de dos años. También le puso música al largometraje 'Namida'.

Hace un año

«Ahora ya no se habla en una mesa, contactas por las redes, casi no hay ni comunicación»

Hasta ese momento, todo se había desarrollado en el ámbito de lo amateur. José Luis Torreño decidió hacer un Máster en Producción de Sonido Digital, con lo que amplió también su conocimiento. Fue hace un año justamente cuando se dio cuenta de que podría dedicarse profesionalmente a esto. «Contacté por Instagram con dj Lizzy, una chica que necesitaba que le hiciera música original, y me encargó toda su producción musical, fue el primer trabajo remunerado en condiciones, porque hasta ese momento había funcionado el amigueo, subvenciones de 6.000 euros para un equipo de 25 personas, que lo haces para probarte y hacer red, porque siempre de una cosa salía otra». Pero a partir de este momento pensó que ya podía vivir de esto. «Dj Lizzy acaba de firmar con Liquid, que es un socio de Sony Music, va a cambiar su carrera, lo que no sé es si cambiará la mía también con la suya, no sé si seguiré, ahora los contratos son muy grandes», explica Torreño. La forma de trabajar con ella es un género en sí mismo.

«El otro día me encargó un tema de Futher House, me dijo el género y no hablamos hasta que no se terminó. Ya no se debate en una mesa, a veces son solo cuatro frases, ya casi no hay ni comunicación. China a veces corta Whatsapp y la comunicación no es tan fluida, es muy curioso».

A la par también ha sido contratado por la empresa radicada en Castellón Animarts, donde elabora bandas sonoras. Estos dos últimos son sus clientes permanentes y los que le permiten vivir de este sector, además de los trabajos para Ivann Delamo y la banda sonora del cortometraje 'Soy noticia', de la productora Lavela Films y que se estrenará próximamente.

Vive en Cáceres porque por ahora considera que puede llevar a cabo estos proyectos. «Hasta que no tenga una razón de peso no me movería».