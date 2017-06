Un Museo inesperado Carlos Izquierdo en una de las salas del Museo. :: jorge rey Abre en Cáceres un espacio dedicado a la evolución de los ordenadores de Apple P. CALVO Viernes, 16 junio 2017, 08:26

En la Plaza de San Juan, antesala de la Ciudad Monumental, los turistas se encontrarán con un museo inesperado. Un espacio único en España dedicado a repasar la historia de los ordenadores Apple, la marca que ha ido abriendo el camino de la informática y el diseño al mismo tiempo, hasta convertir herramientas de trabajo en objetos domésticos, estéticamente valiosos además, y dividir a los usuarios de ordenadores entre los que tienen un Apple y los que no.

El nuevo Museo cacereño sí tiene réplica en Praga y en la localidad italiana de Savona. El de Cáceres lo ha abierto Carlos Izquierdo, un diseñador y programador web, amante de la restauración de coches clásicos y que hace 20 años, al principio casi sin darse cuenta, fue reuniendo ordenadores de la manzana. «Hace 10 años ya me lo tomé en serio, y empecé a conseguirlos muchos de ellos fuera de España; de Estados Unidos me he traído algunas ediciones muy raras».

En el Museo se puede ver una colección con 120 de ellos. Están todos los Apple II, el Apple Lisa y todos los Macintosh desde el original de 1984. Así hasta llegar a los últimos modelos y a los iPod, iPad, iPhone... «Hay máquinas que son realmente importantes», asegura Izquierdo con humildad, pero con «mucho cariño e ilusión, porque me gustaría que el visitante sintiera la pasión por estas piezas».

«No solo se mira, se puede interactuar y ver la evolución de la informática»

Aunque el Museo supone una apuesta por el llamado «turismo tecnológico, que es un sector desconocido en Extremadura», el espacio tiene también un enfoque claramente didáctico y pedagógico. Los alumnos de varios colegios ya han tenido oportunidad de visitarlo, y Carlos Izquierdo quiere afianzar este tipo de público. «Aquí no solo se mira, se puede interactuar con las máquinas y comprobar cómo ha evolucionado este mundo en las últimas cuatro décadas».

Además de Apple, el espacio también muestra ordenadores de otras marcas como IBM, Spectrum, Dragon o Amstrad. «Está dirigido al público en general, no solo a los fanáticos de Apple sino a cualquiera que tenga curiosidad por la informática y quiera conocer su evolución». «Imagínate poder utilizar un auténtico Apple II», se publicita el Museo en sus folletos. En una sala no falta la foto de los creadores, Wozniak y Steve Jobs.

Hasta ahora, los ordenadores descansaban en una nave junto a los coches de época. «Mi mujer me ha animado a cumplir con esta ilusión. El local de San Juan, aunque su fachadas es estrecha, es muy amplio por dentro, sorprende y creo que ha quedado realmente bien», asegura este hombre que considera que en este espacio ha centrado sus «tres pasiones: la enseñanza, la restauración y la informática».

El Museo Apple de Cáceres abrirá todos los días de la semana, excepto los lunes. La entrada se ha fijado en cinco euros, con tarifas reducidas para familias y excursiones.