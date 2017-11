Los municipios cacereños deberán cumplir con la Memoria Histórica para tener subvención

La Ley de la Memoria Histórica estará muy presente en la operativa diaria de la Diputación cacereña el próximo ejercicio. Lo anunció la presidenta en la presentación oficial de los presupuestos de 2018, el pasado miércoles en el Parador de Jarandilla de la Vera. «Los ayuntamientos necesitan asesoramiento en este asunto y se lo daremos», indicó. En el pleno del viernes se aprobaron las cuentas de la institución provincial. Dentro de los 124 millones que configuran las cuentas del próximo año se habilitarán los fondos necesarios para constituir una comisión de expertos y elaborar un catálogo con los vestigios del franquismo en Cáceres y su posterior eliminación.

En esencia, lo que pretende el equipo de Gobierno es activar los mecanismos necesarios para que cualquier alcalde tenga el asesoramiento necesario que permita cumplir esa normativa en vigor en su pueblo.

No obstante, para el Partido Popular eso puede generar un conflicto. El texto que se ha aprobado contempla que se tenga en cuenta como un supuesto específico para el reintegro de una subvención el incumplimiento del artículo 15 de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, de la Memoria Histórica.

El PP no ha respaldado la propuesta de que sea un criterio para decidir las subvencionesRosario Cordero Presidenta de Diputación «Cuando voy a Valencia de Alcántara, Conchita, de 90 años, me dice que no sabe dónde se enterró a su padre»