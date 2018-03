«Las mujeres han mantenido la ilusión y la cohesión en tiempos difíciles» Montaña Granados durante el ensayo general ayer en la casa de Cultura Rodríguez Moñino . :: j. rey Montaña Granados estrena esta tarde en el Gran Teatro 'El Lucero de las sombras', una obra sobre la memoria y la invisibilidad femenina CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Miércoles, 7 marzo 2018, 21:16

La intrahistoria y la vida cotidiana son el hilo conductor por el que transcurre 'El lucero de las sombras', la obra de teatro con la que esta tarde Montaña Granados se estrena como directora en sala. Son muchos montajes de teatro de calle, ambientaciones y guías dramatizadas las que lleva a sus espaldas como directora de la empresa Insertus, pero el estreno de hoy (a las 20,30 en el Gran Teatro) supone, sin duda, un paso importante, un salto al vacío emocionante. Se conjuntaron los planetas y el viento sopló a favor . «La obra es de una autora cacereña, es de mi madre (Purificación Claver), y es un homenaje a mujeres que todas tenemos cerca, como madres y abuelas, por otro lado mi equipo, mis actores, me animaron para hacer algo en sala, nos hemos liado la manta a la cabeza», explica Granados, que en 2017 se estrenó como directora del veterano Festival de Teatro de Alcántara, al que dio un nuevo giro.

Ocho actrices y una actor forman parte del elenco que da vida a esta historia. «Es una obra muy de mujeres y de lo cotidiano, es la vida de una saga de mujeres desde principios del siglo XX hasta después de la guerra, hacemos un recorrido a través de su ropa, de su boda, de los pequeños acontecimientos que no figuran en ningún sitio. Ellas siempre han sido las que han mantenido la ilusión, la cohesión y la esperanza, eran tiempos difíciles porque en ese periodo de tiempo hubo tres guerras».

Montaña Granados ha exprimido otras etapas históricas en sus montajes de calle, como la Edad Media. La etapa que aborda en esta ocasión supone un reto. La recuperación de la memoria es uno de los elementos fundamentales de esta obra, aunque destaca que no ha querido acercarse demasiado a las implicaciones emocionales de ciertos acontecimientos, porque «aún hay mucha gente viva todavía, me he quedado en el año 45, en la figura de mi abuela, que ha estado hasta hace dos años». La obra de su madre, que ya ha sido presentada, ha supuesto un momento de reunión de mujeres mayores, generaciones anteriores que han ido alcanzando logros como un goteo.

Colaboraciones

La obra cuenta con importantes colaboraciones, como la del músico Carlos Ojeda, que es el encargado de la banda sonora de esta producción. Cobran una gran importancia las nuevas tecnologías y las proyecciones. David Martínez es el encargado de esta parte.

El día de estreno, en víspera del Día de la Mujer, ha sido elegido con toda la intención para ser un homenaje a aquellas, que «de una manera o de otra» han estado trabajando incansablemente, muchas veces en la sombra, apunta. La invisibilidad es algo que ha acompañado a la mujer a lo largo de los tiempos.

Montaña Granados vivirá este 8 de marzo de una forma reivindicativa. «Yo hago huelga y todos mis compañeros». Está convencida de que este día de la Mujer va a ser especial. «Hay que aprovechar el momento y hay que pisar el acelerador, éste es el camino». Explica que a pesar de la sensación de que la igualdad se va logrando, de que hay cosas «que están superadas», aún constata que hay que seguir en la brecha.