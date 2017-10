La mujer que cayó por el balcón tras herir a su marido en Cáceres, en estado grave La caída se produjo en el tercer piso de la calles Ávila con la calle Évora, en Nuevo Cáceres / L. CORDERO El suceso sacudió Nuevo Cáceres pasadas las dos de la tarde, una hora en la que el barrio está muy concurrido CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Miércoles, 18 octubre 2017, 23:27

Una mujer de 46 años permanece ingresada en la UCI del hospital San Pedro de Alcántara en estado grave por las policontusiones sufridas ayer tras caer de su balcón, un tercer piso en el número 13 de la calle Ávila esquina Évora, en el barrio del Nuevo Cáceres.

Según fuentes de la Policía Nacional y testigos presenciales, la mujer se lanzó después de herir a su marido con un cúter. Éste presentaba heridas con sangre que fueron atendidas sin necesidad de recibir ingreso hospitalario, según el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Numerosos vecinos vieron la escena en la que el marido sujetaba a la mujer para evitar su caída

Una joven que presenció este duro momento relató a este diario que la mujer permaneció un tiempo sujeta por su marido de los brazos, mientras le imploraba que no se lanzara. «Le agarraba de la camiseta y le pedía que no se moviera». Finalmente, y tras zafarse de la ayuda de su esposo, se precipitó al suelo, a unos seis o siete metros de altura, lo que le supuso politraumatismos. La mujer fue trasladada al centro hospitalario en estado consciente aunque con heridas de gravedad. El matrimonio tiene un hijo pequeño.

El suceso generó un importante revuelo en la zona a una de las horas de mayor trasiego, a las dos y cinco de la tarde, momento de salida de los escolares de sus clases y de regreso de muchos ciudadanos a sus casas para la comida, todo ello en un barrio muy poblado. Fueron muchos los niños que presenciaron estos hechos. Todavía a primera hora de la tarde algunos viandantes levantaban la mirada hacia el balcón en donde se produjo la caída.

Una vecina de esta pareja señalaba ayer que cuando se acercaba a su calle al llegar del trabajo se encontró una gran cantidad de gente arremolinada y coches de Policía. Su hija menor presenció la caída, que provocó a la mujer una importante herida en uno de los lados de la pierna. Según el relato de esta vecina la pareja es «muy agradable». «Si me preguntan por una buena familia aquí podría señalarles».

Según su relato, en el que coinciden otros testigos, la mujer tuvo otro episodio de autolesiones las navidades pasadas. También subrayó el buen talante del marido.

La herida se encuentra en la UCI del San Pedro de Alcántara, aunque ayer no se temía por su vida

Los vecinos consultados por este medio lamentaron lo sucedido, y muchos de ellos prefirieron no comentar nada acerca de este caso por resultarles doloroso. Algunos mostraban alivio por saber que la mujer se mantiene con vida. Fuentes sanitarias indican que hoy se decidirá si es necesaria la intervención quirúrgica de la herida.

Comerciantes del barrio mostraban su desazón por lo sucedido ayer en el barrio. La pareja acudió por la mañana a tomar un café a la pastelería que se encuentra en los bajos comerciales del número en el que tuvo lugar este suceso. La dueña de este local, muy afectada, indicó que le pareció todo normal entre la pareja por la mañana. Aunque indicó que no podía decir que les conociera en profundidad, sí apuntó que la mujer era cliente y que por ello la veía con cierta frecuencia, por lo que le costaba encajar lo sucedido. «Estaba cerrando cuando pasó y quise acercarme, pero mi hijo me metió para dentro para que no viera nada».

Un operario limpia la zona sobre la que cayó la mujer

El matrimonio también estuvo ayer por la mañana en la frutería que se sitúa justo al lado del 13 de la calle Ávila, tal y como explicó su responsable, muy sensible también ante todo lo sucedido.

La Policía Nacional, que continúa con la investigación abierta, permaneció durante varias horas, hasta poco antes de las cinco de la tarde, dentro de la vivienda de esta pareja llevando a cabo investigaciones para determinar cómo se sucedieron los hechos que sacudieron ayer esta barriada, en la que abundan los matrimonios jóvenes y los niños.

También se llevó a cabo la toma de testimonios para aclarar lo sucedido, según se informa desde este cuerpo de seguridad.