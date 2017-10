El misterioso río verde que se tragó Cáceres

Cuando al compañero Sanjosé le comenzaron a dar la quimio, le dio por recuperar fuerzas haciendo grandes puzzles en su piso de la plaza de Santiago. «Me gustan – decía – porque me recuerdan a la vida: parece que no hay orden, que es un sinsentido, y con el tiempo ves que todo tiene su sitio, que todo va encajando». Ponía piezas componiendo la Capilla Sixtina mientras escuchaba la radio. Una mañana de domingo me uní a jugar a ser Miguel Ángel. En la radio había un concurso.

– ¿No sabe – decía el locutor – cuál es la capital española que no es puerto de mar ni tiene río? Pues es... ¡Cáceres!

– ¡Vaya hombre! ¡Pues no es cierto! – dijo el maltrecho periodista encarándose con el invisible locutor – Cáceres tiene un río que es la Ribera del Marco, que llegó a tener 20 molinos y en el que cada día los cacereños llenaban miles de cántaros. La prueba es que el Arco del Cristo se llama también Arco del Río, y que al lado está la calle Mira al Río, que une la Plaza de San Francisco con Fuente Concejo. Además, está el río que se tragó Cáceres.

– ¿Cuál? – le pregunté.

– El río Verde. Corre paralelo a la Plaza Mayor. Está debajo de las calles de la Cruz, de Ríos Verdes (que no sé por qué lo ponen en plural) y Nidos, bajando a San Blas, en donde había un puente para atravesar el río que desembocaba en la Ribera del Marco. Ese puente también se lo tragó Cáceres. Está debajo del asfalto. Es una pena que esta ciudad no supiera cuidar sus ríos, porque de haberlos cuidado la ciudad tendría no uno hermoso, sino dos.

La placa que se ha tapado y la actual.: ARMANDO| JORGE REY

Recuerdo la conversación porque hace unos meses un lector nos avisó de que se estaba haciendo una obra en una casa en la calle General Ezponda, en la esquina con la calle Ríos Verdes, y que había quedado al descubierto una placa antigua de está última calle, una placa que aseguraba era del siglo XVIII. Nos llevó hasta el lugar e hicimos fotos de la placa descubierta de ‘Calle de Río Verde Alto’, que era similar a otra que se encuentra en la parte baja de la calle, junto a la calle Sancti Espíritu y que pone ‘Calle de Río Verde Vajo’. El pasado viernes volvimos a pasar por este lugar y vimos que el edificio que estaba en obras ya está casi terminado, es de apartamentos (alguno está ocupado), preparando la parte baja para abrir un bar y una churrería. La placa que supuestamente es del siglo XVIII está prácticamente tapada. Hablamos con el responsable de la obra, que asegura que esa vieja placa no tiene valor, «¿Qué siglo XVIII?, si esa placa la puso el alcalde Alfonso Bustamante en los años 70», nos aseguró.

Expertos habrá que digan de qué época es la placa tapada, pero lo cierto es que las actuales que ponen ‘Calle de Ríos Verdes’ deberían cambiarse porque en los planos que hemos consultado figura el nombre en singular.

La otra placa que se mantiene.: A.M.

En el libro de José Luis Hinojal Santos ‘Historias y leyendas de la vieja villa de Cáceres’, se explica el origen del pequeño túnel de la calle. Cuenta que en 1597 los frailes del convento de Santo Domingo estaban cansados de mojarse al cruzar el río Verde, y decidieron tapiar un tramo del río sin tener permiso para ello del concejo. Acudieron las autoridades locales que les ordenaron que pararan la obra encontrándose con que los frailes empezaron a tirarles piedras. La disputa entre los dominicos y el concejo concluyó cuando se decidió hacer un paso elevado con escaleras, que es el arco que actualmente se ve sobre la calle.

Buscando en periódicos antiguos hemos encontrado uno del 18 de enero de 1861, en el que se indica que sería conveniente construir una alcantarilla desde Río Verde hasta el puente de San Blas, «una nueva alcantarilla que, cubriendo el paso de las aguas, evitara las miasmas que se desprenden cuando quedan aquellas estancadas, con notable perjuicio para la higiene pública».

En el periódico La Montaña del 30 de mayo de 1925, hay una publicidad del Hotel La Española propiedad de Antonio Muñoz Campos, que estaba en el número 3 de Río Verde. El anunció dice: «Amplias y ventiladas habitaciones. Comedor con mesas independientes. Servicio esmerado. Coche y mozo a todos los trenes. Para los días de Feria. Almuerzos, de una a tres de la tarde, 4 pesetas. Comidas, de nueve a once de la noche, 4 pesetas 50 céntimos. En estos precios va incluido el vino».

El paso elevado que se hizo encima del Río Verde:: JORGE REY

En el periódico Nuevo Día del 8 de enero de 1927 hay un artículo titulado ‘La zanja de río Verde’, que demuestra que en esta ciudad había periodistas de fina ironía. El artículo dice así: «Un día – de esto hace bastante tiempo – la brigada de obreros municipales llegó a paso de cara a la calle de Río Verde. Cada obrero llevaba al hombro una herramienta de trabajo: picos, palas, azadones. Escogieron un extremo de aquella calle y, denodadamente, comenzaron a trabajar. A golpe de pico removieron el empedrado, después los azadones y las palas se emplearon en abrir una zanja. Al día siguiente, la calle estaba cortada de una hendidura parecida a una trinchera. Los obreros de la brigada habían desaparecido. Entonces comenzaron las conjeturas del vecindario. ¿Qué irán a hacer aquí? ¿Será cuestión de las tuberías de agua? ¿Irán a construir un evacuatorio subterráneo? Tal vez, ¿sería aquella zanja la iniciación de las obras del ‘metro’ cacereño? Nadie encontraba la respuesta. Y pasaban los días, y el misterio de la zanja era insondable. De pronto, un viandante, al torcer la calle de Margallo, dio un traspiés y cayó en la zanja; a los dos días, otro paseante midió el suelo con sus narices al salvar el obstáculo... Aquello ya era sospechoso. ¿Qué interés se podía tener en que todos los vecinos de Cáceres dieran un costalazo al pasar por Río Verde? ¿No sería aquello una decidida protección a la Casa de Socorro, para que no faltara el trabajo y la redacción de partes facultativos? Pedimos que se nos aclare el misterio. O que se recuerde a la brigada que la zanja está aún abierta, porque puede ser también un olvido involuntario de los honrados maestros de la pala y el azadón».

Una fina ironía como la que gastaba Sanjosé. Al final heredé su inconcluso puzzle de la Capilla Sixtina de 5.000 piezas. Cuando de milagro coloco una, creo que todo tiene sentido... incluso la muerte.