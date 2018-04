El misterioso cementerio alemán cacereño

Por la redacción del Diario Hoy en Cáceres han pasado buenos fotógrafos como Múñez, Chencho o Marisa, y están ahora con nosotros artistas como Lorenzo Cordero, Jorge Rey o Armando. También, de vez en cuando, tenemos la colaboración de Salvador Guinea, que para mí es el más flojo, aunque le pone ganas. Por eso me quedé el otro día con la boca abierta cuando le vi en la pantalla del ordenador una fotografía de una niña jugando entre las cruces de granito del cementerio alemán de Cuacos de Yuste.

–Esa foto es muy buena. No es tuya. –Le asesté inmisericorde.

–No. ¡Va a ser de mi padre! ¡Es mía! ¿De quién va a ser sino, juntaletras? – Respondió molesto.

–Pero... ¿cómo la has hecho?

–Bueno. Reconozco que he tenido suerte... pero la suerte hay que buscarla. Estaba en el cementerio alemán entretenido en encontrar lo que buscan muchos: la tumba de Paul Neumann, por el parecido que tiene su nombre con el del actor, cuando vi que a la derecha, algo lejos, una niña que estaba sola empezaba a jugar a contar las cruces y hasta llegó a bailar entre ellas. Me sorprendió el contraste entre la vida y la muerte, la alegría en un sitio tan triste... e hice la foto.

–¿Y qué hacías tú en un cementerio nazi? ¿Te has vuelto de ultraderechas?

–No tienes ni idea. No hay ni una cruz esvástica. No está enterrado ni un alemán que combatiera con Franco. Es un auténtico monumento a la paz, a la sinrazón de las guerras. ¡Vaya periodista! Infórmate anda, antes de hablar. –Me dijo, tirándome sobre la mesa el libro ‘El cementerio militar alemán de Cuacos de Yuste (Cáceres)’.

Donde las dan, las toman. Reconozco que lo tenía bien merecido y como castigo me he leído de un tirón el libro, que me ha tenido una noche en vela. Es muy interesante. Se publicó en 2015 y los autores son tres investigadores: José Carlos Violat Bordonau (Malpartida de Plasencia, 1965), Agustín Ruzafa (Madrid, 1966) y Francisco Javier Verdú Burgos (Málaga, 1965).

Leyendo el libro es cierto que uno se da cuenta de que el cementerio de Cuacos de Yuste evidencia la locura de las guerras, en donde mueren sobre todo jóvenes que se ven obligados a luchar.

En este cementerio hay enterrados 81 jóvenes de entre 17 a 22 años. Algunos víctimas de la I Guerra Mundial, en la que murieron 11 millones de soldados, y otros de la II Guerra Mundial, en la que perdieron la vida 20 millones. No hay ni un soldado alemán de la Legión Cóndor, que luchó en la Guerra Civil en España, ya que al acudir de forma voluntaria a luchar no fueron considerados fuerzas armadas alemanas en el extranjero, y en 1939 sus restos fueron enviados a su país, para que sus familiares los enterraran en cementerios civiles.

Desde el año 1919 en Alemania hay una asociación de voluntarios, La Volksbund, no dependiente del Estado, que se encarga de mantener las tumbas de militares alemanes. En la actualidad cuidan 827 cementerios militares en Europa y África del norte, con cerca de dos millones de militares enterrados en ellos. En 2001 creó la Fundación Gedenken und Frieden (Recordemos hoy y por la paz), cuyo lema es: «Reconciliación sobre las tumbas- Trabajo para la paz». En 1979 La Volksbund encargó a la alemana de 20 años Gabriele Marianne Poppelreuter, la búsqueda de los restos de los militares alemanes, que estaban repartidos por cementerios de España para que estuvieran en un único sitio. Se decidió entonces que ese cementerio militar alemán, el único que hay en España, estuviera junto al Monasterio de Yuste, al ser donde decidió morir el rey Carlos I de España y V de Alemania.

Compraron una finca de 7.000 metros cuadrados, a 200 metros del Monasterio y a 800 metros de Cuacos de Yuste, en donde levantaron una capilla y se colocaron 180 cruces. Gabriele Marianne recorrió toda España para recoger los restos de 155 militares alemanes, colocarlos en urnas y enterrarlos ante las cruces de piedra que llevan sus nombres. Otros 25 están sin restos, al ser imposible localizarlos, pero en 17 figuran sus nombres y 8 son de militares desconocidos. Este peculiar cementerio se inauguró hace casi 35 años, el 1 de junio de 1983 con más de 200 familiares que vinieron de Alemania.

El cementerio está siempre abierto, encargándose un jardinero de Cuacos de Yuste de su limpieza. Para llegar a la zona de los enterramientos hay que pasar por una pequeña capilla en donde hay una placa de metal, en la que se explica que en este cementerio se recuerda a 26 soldados de la I Guerra Mundial y 154 de la II Guerra Mundial. La mayoría son cadáveres de militares alemanes que llegaron a las costas españolas al ser derribados sus aviones o hundidos sus buques o submarinos. Unos pocos murieron en accidentes, por enfermedades o tras ser hospitalizados al finalizar la guerra.

Hay 36 muertos que pertenecían al submarino U-77, entre ellos Otto Hartmann. Murieron el 29 de marzo de 1943, frente a las costas de Cartagena, al ser hundido con cargas de profundidad. Hay víctimas de otros siete sumergibles destruidos.

Otros once eran tripulantes de un avión Junkers que se estrelló contra una montaña el 31 de mayo de 1944. Entre ellos Paul Neumann, que perdió la vida con 21 años. El actor Paul Newman murió en 2008 con 83 años. En Cuacos hay muertos de 27 aviones derribados. Uno de ellos es Georg Esch, cuyo avión cayó a 25 millas de La Coruña el 24 de marzo de 1943. Murió en un bote salvavidas cuando intentaba llegar a la costa.

En el libro se habla de Johannes Bockler, que perdió la vida el 1 de abril de 1944 y fue enterrado en el cementerio de Cabrera, en las Islas Baleares. Se cuenta en algunos sitios de Cabrera que su espíritu vaga enfadado por la isla desde 1982, ya que en vez de llevarse al cementerio de Cuacos su cuerpo se llevaron el de un pastor o un marinero. Gabriele Marianne ha indicado a José Carlos Violat que no existió posibilidad alguna de error en el traslado del cadáver.

El libro recoge poesías dedicadas al cementerio. Una es de Elías Moro:

«...Vengo a decirles adiós,/ a hablarles de su inútil muerte./ Están ahí firmes, marciales,/ como dispuestos para un desfile;/ cada cruz se levanta sobre el cuerpo de su dueño,/ joven extranjero que reposa en otra tierra,/ tan distinta a la suya./ Y en su quietud sin palabras, allá van,/ como una cuerda de presos derrotados,/ hacia el olvido y la memoria».