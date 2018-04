El minimalismo y la energía de Mitsuo Miura llenan el centro Helga de Alvear 01:31 Lorenzo Cordero y Jorge Rey La muestra monográfica que puede verse hasta finales de mayo seduce por la explosión del color y la vitalidad CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Sábado, 7 abril 2018, 08:55

Mitsuo Miura (Iwate, Japón, 1946), ha reconocido muchas veces que su arte sí es una traslación de su vida, de sus etapas, de los paisajes que le han rodeado. Como espectador, y ante su obra, hay que cambiar el 'chip' para dejar de considerar abstracto un arte hecho en buena parte de líneas y colores, cargado de minimalismo, de significados ocultos a primera vista pero de una enorme energía de efecto inmediato. Como la primavera o como un chute de vitamina C, así es el Mitsuo Miura que puede verse hasta el 27 de mayo de 2018 en el centro de artes visuales Fundación Helga de Alvear. Cuenta muchas historias, recrea paisajes, sensaciones, principios. Lanza mensajes y también deja espacio para el silencio y la mera recreación. Y lo hace desde la pintura, la escultura, los montajes, el grabado y la fotografía. Una obra múltiple en la que las fronteras están difuminadas.

Show Window 03, una obra donde priman los colores vivos.

La relación de la galerista alemana con este artista nipón que reside en España desde el año 1966 es larga, se remonta a los años 80. Se trata de uno de sus creadores fetiche, presente en una gran mayoría de exposiciones llevadas a cabo en este centro expositivo en plena transformación. Ayer, durante la presentación de esta monográfica, compuesta de 42 obras, De Alvear dio cuenta de la fascinación que siente por Miura. «Me gusta mucho, es buenísimo, un súper artista». Hace algo más de un año Miura sufrió un ictus del que todavía se recupera, por lo que no pudo asistir a la inauguración de esta muestra, que sucede solo un mes después de una gran exposición que se llevó a cabo en el Museo de la Casa de la Moneda de Madrid, que le ha premiado con el Tomás Francisco Prieto de Medallística. «Tenemos que convencer a los museos que compren, pero los museos siguen adquiriendo cosas más antiguas», reivindica la galerista haciendo un alegato a favor de la brújula interna que la ha movido siempre ha comprar la obra que la ha enamorado. «Han intentado decirme qué tengo que comprar y qué no, pero no lo han conseguido». La adquisición de Helga de Alvear de la última obra de Mitsuo Miura ha tenido lugar recientemente. «Tiene algo, los japoneses son diferentes».

La exposición El autor Mitsuo Miura, originario de Japón, reside en España desde 1966. Inició su carrera empapándose del expresionismo abstracto y el informalismo en torno al Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Es un artista múltiple que practica fotografía, grabado, pintura, escultura y montajes. Obras La exposición exhibe 42 obras de este artista fetiche de la coleccionista Helga de Alvear. Puede verse hasta el 27 de mayo.

De la naturaleza en sus muy diversas expresiones: bosques, mar, viento (mucha atención a la obra 'Playa de Genoveses', simbólica y evocadora y a 'Brisa de verano', en la que uno tiene la tentación de colarse) a la representación de la ciudad en el histerismo y la artificialidad de los años 90, las obras de Miura permiten ver una evolución en la que los colores van del pastel a la acidez de verdes y fucsias neón.

Si el espectador desea tener una sensación envolvente de felicidad tiene que internarse en el montaje 'Qué vida tan maravillosa II', en la que discos de aluminio troquelado proporcionan una sensación como de estar sumergidos.

Helga de Alvear posa junto a la obra 'Brisa de verano'. 'Qué vida tan maravillosa II' es una envolvente instalación. La tercera foto corresponde a Show Window, acrílico sobre lienzo del año 2002.

Es mucho lo que guarda la vida de Mitsuo, rodeado siempre de círculos artísticos punteros. «Introduce principios del arte povera, del minimalismo, del conceptualismo, están todos presentes y sin embargo no se encuadra en ninguno de ellos», remarcó ayer María Jesús Ávila, responsable del centro. «Esta exposición es muy vital, algo importante en los tiempos en que vivimos, donde a veces nos dejamos vencer por las cosas pesadas que nos rodean y nos traen abajo».

Por la tarde, autoridades y público fueron desentrañando cada una de las obras de este artista japonés que plantea una forma diferente de captar y procesar la realidad. Mirada única que invita a paladearla con el ánimo tranquilo.