Un millar de despedidas en el Cefot

980 nuevos alumnos se incorporaron ayer para comenzar su formación CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Martes, 9 enero 2018

Las puertas del Cefot nº 1 (Centro de Formación de Tropa) de Cáceres fueron ayer el escenario de una demostración masiva de las diferentes formas en que padres, madres e hijos se despiden. Desde el abrazo con palmadas sonoras en la espalda al achuchón cerrado, el choque de puños, los más cálidos besos en las mejillas, el protocolario apretón de manos, las lágrimas irreprimibles y hasta el selfie, esa forma tan de hoy de inmortalizar momentos. Todas esas maneras de decir adiós tuvieron lugar en las proximidades de este centro formativo, bajo el arco en el que la frase 'Todo por la patria' marca la línea que separa el mundo civil del militar. Los momentos que se vivieron en este centro lograron poner calor humano a una mañana tan fría como la de ayer.

Casi un millar de jóvenes (980) se incorporaron a su fase de instrucción inicial para emprender el camino profesional en el Ejército de Tierra. El primer paso en el mundo militar para todos esos jóvenes será en las instalaciones cacereñas, que reciben la cifra más alta de alumnos de un ciclo desde que el campamento acoge la etapa de formación. Durante toda la jornada, hasta las ocho de la tarde, fueron llegando como un goteo los nuevos reclutas, que permanecerán en su fase de instrucción hasta el próximo 10 de marzo, que es cuando se produce la jura de bandera.

La sorpresa, el no saber qué se iban a encontrar tras la valla y los nervios se dejaban ver en las caras de los nuevos soldados, llegados de muchos puntos de España y que inician vida nueva en este año recién estrenado. «Impresiona, sí», reconocía Manuel García, de 18 años y de Pontevedra, acompañado de su padre. Su vocación, como la de muchos de los chicos que ayer ponían ese primer pie en el mundo militar, es surgida de «la nada», es decir, que no proviene de raíz familiar. «No hay nadie en la familia, pero siempre me llamó», cuenta Manuel, que se despide de su padre con un choque de puños lleno de camaradería.

Entre los que sí han mamado la profesión está el también gallego Iván Santiago, de 24 años, hijo del Guardia Civil Antonio Santiago. «Le gusta ese gremio y eso es motivo de alegría, yo hice la mili en la Guardia Civil con 17 años y creo que pasé circunstancias más difíciles que las que se viven ahora», explica. Considera que experiencias como las que va a vivir su hijo en Cáceres y a lo largo de su formación y desempeño profesional son «muy positivas». De hecho él piensa que recuperar un servicio militar «pagado» sería muy positivo para inculcar en los jóvenes valores como «la disciplina». Iván quiere encontrar su hueco en el Ejército y «ascender».

El patriotismo y el ánimo de defender la patria desde el ámbito de lo militar mueve también a estos jóvenes, como Daniel Vallejo, un gaditano de 19 años que merodea junto a su familia en los exteriores del Cefot. «Estoy nervioso», cuenta rodeado de su hermana y sus padres, que han subido desde el sur para hacer piña y acompañarle. De hecho, la idea era ir a comer antes de dejar a Daniel en el campamento. «Es muy español», señalaba su madre, Mari Carmen. «Le gusta el ejército, los toros, la Semana Santa...». La familia ríe y así pasa un poco el trago de la separación. Daniel tiene la vista puesta en la Legión. Andrés Camino, gallego de Santiago de 22 años, se despide de su padre con una auto-foto con el móvil. Hay lágrimas del progenitor mientras su hijo se acerca a una fila en donde se va distribuyendo a los chicos.

No todos llegan con sus padres. Algunos lo han hecho con su propio coche, que les esperará en la puerta del recinto. Es el caso de José Sánchez Muñoz, de 24 años y de Valencia, que ya se ha hecho con la tarjeta necesaria para poder dejar estacionado el vehículo. Mecánico de profesión durante un tiempo, se enrola en algo que desde siempre ha sido su «pasión». «Me gusta defender a la patria», dice sin titubeos.

A lo largo de la mañana un autobús ha ido recorriendo las estaciones de ferrocarril y de autobuses de Cáceres para recoger a más jóvenes. En el tren de las 12,17 (que sólo se retrasa nueve minutos) llegan, entre otros, el madrileño Álvaro Vilches y el peruano ya nacionalizado español Carlos Soriano. Ninguno de los dos conoce Cáceres. Esperan hacerlo en su tiempo libre, aunque ninguno de los reclutas de nuevo cuño saben, a ciencia cierta, como será su vida durante esta primera etapa de instrucción. Estos primeros días se utilizarán para que puedan ir habituándose al nuevo entorno y a la forma de vida del cuartel. La asignación de la cama, de la ropa, el célebre rapado de pelo y la incorporación de las primeras normas jalonará esta nueva experiencia para estos muchachos, cuyo futuro puede estar en diferentes localizaciones, también en las 31 misiones internacionales del Ejército Español en el extranjero.