El mercado 'online' se convierte en refugio para el pequeño comercio La 'Tiéndula' abrió hace dos años en la calle Roso de Luna con juguetes ecológicos. :: armando méndez El empuje de las ventas digitales abre oportunidades para que las tiendas se liberen de gastos y continúen con su actividad CRISTINA NÚÑEZ CÁCERES. Sábado, 27 enero 2018, 10:15

María Molina no ve el cierre de su 'Tiéndula', en Roso de Luna, como un punto y final, sino como la continuación de una forma de vida ilusionante que arrancó hace dos años. En ese momento, a finales de 2015, inició su proyecto, un espacio con tres patas, por un lado juguetería ecológica, ética, mayoritariamente de madera, no sexista y sin connotaciones religiosas, por otro la realización de talleres para niños pequeños y un lugar para trueque y alquiler de juguetes usados. María está contenta con la marcha de su negocio durante este periodo, «pero la tienda física se ha estancado mientras van subiendo las ventas 'online'». Es el momento de dar el salto, considera esta técnico en Educación Infantil que tiene muchos planes para el futuro y a la que también le seduce dejar la esclavitud de horarios y condiciones de la tienda física. «Uno de los problemas del pequeño comercio del que no se suele hablar es la precariedad laboral y los bajos sueldos, tú eres tu propio jefe y es bonito, pero también está esta otra parte», explica.

Su idea es continuar con las ventas a través de Facebook, y crear un blog en el que se pueda consultar todo el género. Quiere, igual que ha hecho en su tienda física, mantenerse al margen de plataformas comerciales y bancarias, y buscar vías alternativas. Una parte de los productos que vende son de fabricantes que cumplen con los requisitos que a ella le gustan, como los de la marca navarra Equilicuá. También vende cosas elaboradas por sí misma, 100% artesanales. Se plantea dar charlas pedagógicas para explicar a padres y abuelos cómo comprar a sus nietos juguetes adaptados a su edad.

Ara Márquez ha buscado fórmulas para compatibilizar negocio y maternidad. / A. M.

Ella quiere seguir luchando por el sector artesano y, desde una nueva asociación que se está fraguando le gustaría que se organizaran mercadillos puntuales de artesanía en distintas barriadas los domingos por la mañana. Lo que sí le queda es un sabor agridulce por las dificultades que supone emprender y por «el poco apoyo real por parte del Ayuntamiento». «Debería, como se hace en otras ciudades, grabar con impuestos a los locales vacíos para que los precios bajaran, u ofrecer servicio de gestoría para el pequeño comercio», explica. Cierra el último día de marzo mientras ofrece descuentos.

Las dificultades de los autónomos y el precio de los alquileres anima al comercio electrónico

Ahorro y conciliación

Ara Márquez se ha refugiado en el comercio on-line como una fórmula para conciliar y ahorrar gastos. Licenciada en Historia del Arte y escaparatista, abrió Boho Company en pleno casco monumental hace cuatro años, en el Rincón de la Monja. Después, hace dos, dio un salto a la calle Pintores. Después de cuatro años no volverá a subir la persiana de su tienda de artesanías y complementos del mundo, pero, desde su casa, y a golpe de clic, desde www.bohocompany.com, intentará que su género se mueva. De esta forma tendrá, junto a su pareja, más tiempo para estar con su hija, nacida hace 16 meses. La página web ya la tenía creada antes de tomar la decisión de cerrar el negocio, pero será ahora cuando la impulse de verdad. «Las redes sociales lo mueven todo, muchas de las ventas que yo he hecho en la tienda ha sido porque me ha venido gente con una foto, de algo que habían visto en Facebook o Instagram». En este impulso al negocio pasará también por una inversión dirigida a la publicidad, para que expertos trabajen de una forma certera para dar a conocer esta tienda. La lectura sobre el futuro del comercio en la ciudad que hace Ara también es desolador. «Estas Navidades ha sido muy triste el panorama, había muy poca gente. Lamenta que el Ayuntamiento no haya invertido nada en dinamizar el comercio en esta época. Por otro lado, considera que la situación para los autónomos es «absolutamente injusta».

La Abacería de Moret, un espacio donde se vende productos de la tierra y vino, del hostelero Francis Refolio, también ha cerrado espacio físico (lo hizo el pasado 17 de agosto) y continúa vivo en Internet. El motivo fue «la baja rentabilidad del espacio físico, se daba en momentos muy concretos y eso no es suficiente para mantener alquiler, personal, suministros», explica Refolio. «La tienda on-line como cualquier otra tiene competencia, pero aumenta el número de clientes potenciales». Los sábados por la tarde y el domingo por la noche son los momentos de mayores ventas.