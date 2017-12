Assumpta Serna: «Es mejor no tener muchas banderas» Assumpta Serna presenta su película en la sala Clavellinas. :: hoy La actriz presenta mañana la película 'Red de Libertad' donde aborda la vida de la monja Helena Studler, que salvó la vida a 2.000 personas en los campos de concentración nazis CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Martes, 12 diciembre 2017, 11:22

Assumpta Serna (Barcelona, 1957) es uno de los grandes nombres de la escena en España. Su carrera está fuera de convencionalismos y llena de personalidad. Quizás sea una de las primeras actrices que se ha movido con naturalidad fuera del país, residiendo y trabajando en 20 países diferentes. Ha firmado 150 trabajos y cuenta con 20 menciones internacionales. A sus 60 años Assumpta no se lamenta de la sequía de personajes que suele acechar a las actrices maduras. «Yo he tenido papeles interesantes, ahora me dan papeles muy distintos, además, hay que reinventarse y abrir mercados». Fundadora de su propia escuela de cine, ha sido pionera en la enseñanza de la interpretación cinematográfica, que ha hecho llegar a la Universidad. Mañana estará en la sala Clavellina presentando su última película, 'Red de Libertad', dirigida por Pablo Moreno, en donde interpreta la figura de la hermana de la Caridad Helena Studler, que salvó la vida de 2.000 personas en los campos de concentración nazis del norte de Francia. Hay dos pases, a las 17,30 y a las 20 horas a 5 euros la entrada.

-¿Cómo ha sido enfrentarse a este personaje?

-Ha sido un reto conocer a un personaje que ha hecho cosas tan heroicas, y más siendo una monja que no quería esto en su vida y que tuvo que enfrentarse incluso con su propia congregación. No conocía nada de ella y he tenido que leer una biografía y unas memorias que escribió ella misma. He conocido también el trabajo de las Hijas de la Caridad, una congregación que está en la calle, siempre al lado del que sufre, y a la que he conocido con más profundidad ahora en la promoción.

-¿Considera que esta película es cine religioso?

-No es cine religioso porque no hace apología de la religión, es un cine con valores positivos, y que hace reflexionar sobre el heroísmo y sobre qué hacemos con nuestros propios refugiados. Siento mucho orgullo de esta película y de cómo se ha hecho.

-Una de sus facetas es la de enseñar la profesión a nuevos actores a través de la docencia. ¿Les ve muy diferentes a su generación?

-Creo que tienen muchas ventajas por la revolución digital, y muchas oportunidades porque está variando mucho la manera de hacer.

-Usted se distingue por su carrera internacional. ¿Le recomendaría a los jóvenes dar el salto?

-Sí, pero en un momento de su vida en el que no se vayan con una mano delante y otra detrás, después de haber entendido su propia carrera y su diferencia, no de nuevas.

-A raíz de las denuncias al productor Harvey Wenstein se está hablando mucho del acoso sexual en el mundo del cine. ¿Usted lo ha vivido directa o indirectamente?

-Lo que hay es abuso de poder en general, y lo que ha pasado me parece un momento estupendo para denunciar situaciones que rebasen los límites éticos. No hay que colaborar con ciertas situaciones y hay que saber cortarlo. Si tú colaboras eres en cierta forma culpable.

-Usted es una catalana en Madrid. ¿La política y lo que está pasando afectan a su profesión?

-La política está en nuestra profesión porque es una sociedad imperfecta y bastante corrupta y siempre hay afinidades. Cuesta saber dialogar y comunicarse.

-¿Y usted cree que Cataluña está mejor en España o fuera?

-Yo creo, en general, por mi formación y por todo lo que he salido, que sería mejor no tener muchas banderas y que nos entendiéramos.