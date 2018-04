Un mes y medio sin saber nada de la pistola del jefe de la Policía Local de Cáceres La Policía Nacional está investigando el robo del arma reglamentaria que desapareció entre el 23 y el 26 de febrero EUROPA PRESS Viernes, 13 abril 2018, 17:56

La investigación sobre el robo de la pistola reglamentaria del jefe de la Policía Local de Cáceres continúa «sin avances» cuando se cumple ya casi mes y medio desde su desaparición del propio despacho del inspector, donde se encontraba en una pequeña caja fuerte que también fue sustraída además de munición y un cargador.

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres y concejal responsable de la Policía Local, Rafael Mateos, ha indicado este viernes que no hay novedades en las labores de investigación que está desarrollando la Policía Nacional para esclarecer estos hechos. «No hay avances o, por lo menos, no nos han comunicado ningún avance», ha señalado Mateos en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.

Cabe recordar que la Policía Nacional de Cáceres está investigando el robo del arma reglamentaria del jefe de la Policía Local de la capital cacereña, Benedicto Cacho, que desapareció entre el 23 y el 26 de febrero, cuando el inspector se encontraba visitando una feria de seguridad en Madrid.

En el proceso de investigación se han visionado las cámaras de seguridad de las instalaciones de la Policía Local y se ha tomado declaración a varios agentes pero nada ha transcendido sobre el autor o autores del hecho.

También se ha investigado una llamada de alguien que dijo haber visto a otra persona dando una serie de golpes a la caja fuerte que se había encontrado en los alrededores de las dependencias policiales cercanas a la estación de Renfe.

Mateos ha insistido en que el ayuntamiento será «muy transparente» y «cuando la Policía Nacional avance en su investigación y comunique algún tipo de novedad» se dará a conocer públicamente.