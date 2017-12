Medio centenar de músicos protagonizan en el Gran Teatro de Cáceres un musical sobre los Beatles

Unos 50 músicos protagonizan en el Gran Teatro de Cáceres un musical sobre los Beatles, organizado por el ayuntamiento y con entrada gratuita, aunque hay que retirar previamente las invitaciones en la taquilla del teatro. La cita será el viernes, día 22, a partir de las 20,30 horas..

'The Let It Be' está dirigido por José Luis Arroyo, farmacéutico pacense apasionado por la música pop en general, y los Beatles en particular. Se trata de una propuesta que rinde tributo no solo a la banda de Liverpool, sino que incluirá en su repertorio canciones de Queen, Mike Oldfield o Simon & Garfunkel.

Así, el repertorio se ha dividido en dos partes. En la primera se tocarán los temas más conocidos de la banda y en la segunda ya se abordará el legado musical que dejaron por separado John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Para el 'The Let it be' del próximo viernes se cuenta con una sección de cuerda (violines, viola y violonchelos), otra de viento ( trompetas, trompas, saxofones y oboe) y veinte voces corales (tenores, contraltos y sopranos).

A esta nómina hay que sumar batería, percusiones, guitarras, teclistas, una pianista y dos cantantes, muchos de ellos profesores del Conservatorio de Música de Badajoz. "Un buen elenco de personas sobre el escenario haciendo música y presentando algo único y hasta ahora inabordable desde Extremadura", informa el Consistorio cacereño en nota de prensa.

Con su particular recuerdo a la mítica banda inglesa esta propuesta ha pisado ya casi todos los escenarios de la región, desde el López de Ayala en Badajoz hasta el Teatro Romano de Mérida.