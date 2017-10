Masajes cerebrales vía YouTube Nataly Olvera con su micrófono especial para grabar ASMR. :: hoy Una youtuber afincada en Cáceres, Nataly Olvera, tiene un gran éxito en la red gracias a sus vídeos dedicados al ASMR SORAYA SALGADO CÁCERES. Lunes, 9 octubre 2017, 09:27

Ver doblar toallas a alguien o escuchar como está mascando un chicle pueden parecer acciones cotidianas y aburridas, pero para una de cada mil personas ser espectador de estos hechos les provoca que se dispare su mecanismo sensorial consiguiendo sentir un cosquilleo placentero y relajante.

Hasta el año 2010 esta condición no había sido objeto de estudio. Fue en este año cuando un grupo de Facebook creado por gente que podía percibir esta sensación le puso un nombre: ASMR, cuya traducción al castellano sería 'Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma'.

Después, gracias a la cirbercultura, personas sensibles a este fenómeno crearon una comunidad y empezaron a proliferar blogs y videoblogs cuyo contenido intenta desatar esta reacción.

Esta fenómeno biológico es una respuesta a determinados estímulos visuales, auditivos o cognitivos que se caracteriza por la placentera sensación de hormigueo o cosquilleo, que generalmente comienza en la cabeza y cuero cabelludo, aunque puede expandirse a otras partes del cuerpo. El hecho de que solo algunas personas lo experimenten lo hace difícil de describir. También son conocidos como 'orgasmos cerebrales' o 'masajes cerebrales'.

Nataly Olvera, una youtuber afincada en el pueblo cacereño de Majadas del Tiétar, además de maquilladora y peluquera, ha conseguido aumentar en gran medida el número de seguidores gracias a sus vídeos de ASMR. «A mí me resultaba gustoso escuchar ciertos sonidos desde siempre. Un día decidí buscar en internet por qué me pasaba esto y descubrí que tenía un nombre y que además había vídeos dedicados a ello», explica a este periódico la youtuber. «Como es algo que me encanta, decidí probar yo y añadirlo a mi canal. Al final ha resultado que esos vídeos han sido los más exitosos», añade.

'Random Nataly' es el nombre de la página de YouTube dedicada a estas respuestas sensoriales. Esta web tiene unos 152.000 suscriptores, frente a los 84.000 que tiene en su canal dedicado exclusivamente a la belleza.

El material que utiliza para la grabación ha ido mejorando a lo largo de los tres años de andadura en el el 'cibermundo'. «He podido modernizar mi equipo gracias al dinero que consigo de Internet. No me da para vivir pero sirve de mucha ayuda», relata.

Una de sus adquisiciones ha sido el micrófono '3 Dio Free Space', un peculiar objeto con dos orejas que se utiliza específicamente en este tipo de vídeos. «El sonido que recoge es binaural, esto significa que se reparte a un lado y al otro. Si acaricias la oreja se recoge en el auricular y resulta muy agradable», describe. Además, explica que su micrófono de 600 euros es de los más asequibles del mercado: «Hay otros que con una cabeza que recogen el sonido desde distintas partes y ese puede llegar a costar 2.000 euros», agrega.

La maquilladora y peluquera dedica bastante tiempo a mantener actualizado su canal Sube uno semanal de consejos de belleza, y otro con contenido ASMR.

Silencio

En su rutina de trabajo, aprovecha las horas de la mañana para elaborar sus productos audiovisuales porque la luz que entra en su habitación es mejor, entre las 8 y las 11.30 horas. En cuanto a los de ASMR, necesita mucho silencio para que no se cuele ningún ruido molesto. Durante el invierno graba a partir de las 22.30.

Los 'Role plays', que recrean escenas de la vida cotidiana, son los vídeos más exitosos del canal . «Así visto, imitar que el oyente esta en una barbería o una peluquería no tiene mucho sentido. Pero en el contexto de llegar a tu casa, tumbarte en la cama y quererte relajar tienen sentido. Escuchas toda la historia mientras te la imaginas y al final consigues dormirte. Por eso también los vídeos son de larga duración», aclara la creadora de los vídeos, quien también consume contenido ASMR.

«Tengo mis canales favoritos, 'Medina ASMR', que es un chico de Ciudad Real, y 'Hermetic Kitten' que creo que vive en Italia. Esos me encantan», además se sincera explicando que la primera vez que se puso ante el micrófono para grabar un vídeo de este tipo fue muy extraño y sintió vergüenza. «Luego cuando ves la respuesta positiva de la gente animas y decides seguir adelante. Yo vivo en un pueblo pequeño y a la gente les encantan».