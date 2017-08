La marcha ciclista capitaneada por Chema Martínez pasa por Cáceres Parada de los corredores del 'RetoChagas' ayer en Cáceres. :: j. rey SORAYA SALGADO CÁCERES. Jueves, 31 agosto 2017, 07:58

La Plaza Mayor se llenó en la mañana de ayer de ciclistas pedaleando por una buena causa. El 'RetoChagas', organizado por 'Mundo Solidario', ha reunido a más de 50 amantes del deporte en esta ciudad, donde le esperaba para recibirles la alcaldesa Elena Nevado.

«Intentamos dar visibilidad a la enfermedad de Chagas, que aunque principalmente afecta a países de América Latina, también hay 55.000 casos de afectados en España», explicaba el capitán de la carrera, Chema Martínez, uno de los grandes fondistas españoles de la historia, campeón de Europa de 10.000 metros en Munich en el año 2002. La enfermedad de Chagas está causada por un parásito y es común en países de Sudamérica.

«Esta parada ha sido un chute de energía que nos va a dar alas para terminar este reto», señaló Martínez. «Es bonito ver que a Cáceres le gusta el deporte, que hay mucha afición al ciclismo», añadió mostrándose muy agradecido la acogida que le ha dado la ciudad.

En esta iniciativa se puede participar de diferentes formas: haciendo la ruta en bicicleta; acudiendo a los entrenamientos que organizan en las diferentes ciudades del camino (el último fue el celebrado ayer en Mérida), o poniendo comentarios a través de la etiqueta en redes sociales '#retochagas'.

«Cada post publicado se convierte en metros, estos se suman y hacen kilómetros, nosotros no podemos seguir avanzando en la ruta si no acumulamos distancia en la red», aclaró el deportista. «No hay excusas para no participar en el reto», concluyó.

Hasta el día de ayer, llevaban 372 kilómetros acumulados de los 750 totales que componen el desafío que partió desde Alcobendas y acabará en Lisboa. 49.709 euros es el dinero recaudado hasta ahora, una cifra que aumenta cada vez que los protagonistas llegan a su destino.