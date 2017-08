Mantienen el precinto del bar vecinal de San Francisco, pero no de la sede Juan Burgos, expresidente del colectivo de San Francisco. :: hoy El salón del recinto puede seguir usándose para los fines de la asociación del barrio, refrenda en un informe la Oficina de Desarrollo Urbano M. M. NÚÑEZ Domingo, 20 agosto 2017, 10:16

cáceres. La situación se prolonga desde hace meses y así seguirá. El negocio hostelero de la sede vecinal de San Francisco, en la calle San Ignacio, no puede funcionar como tal. Sin embargo, ello no significa que los miembros del colectivo de residentes en esta barriada no puedan seguir utilizando para sus reuniones y actividades el local del propio recinto. Así lo pone de manifiesto el director de la Oficina de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, Francisco Leza.

El pasado 13 de julio se recibió un requerimiento sobre esta cuestión, pero tanto la Asociación de Vecinos de San Francisco como el gabinete jurídico de la Policía Local, que instruyó el expediente, ya disponen de ese informe aclaratorio. La alcaldesa determinó «denegar el levantamiento de la orden de clausura y paralización de la actividad de bar» en el número 7 de la calle San Ignacio. Ante la ausencia de licencia, no era viable que la administración permitiese a esta asociación mantener esa situación.

Desde la Oficina de Desarrollo Urbano se resalta que esa resolución de Alcaldía «se refiere única y exclusivamente a la clausura y paralización» de la actividad de bar.«En ningún caso -matiza-, se clausura y paraliza el uso de las instalaciones», en este caso el salón. Lo que sí se aclara es que no se podrán dispensar en dicho espacio «bebidas, comidas, cafés... pero sí (realizar) cualquier otra actividad propia».