Maltravieso es también un parque LORENZO CORDERO Vecinos del barrio Llopis Ivorra, jóvenes que estudian en los institutos de la zona y visitantes lamentan lo desaprovechado que está el espacio que abraza la cueva con las pinturas rupestres más antiguas del mundo ÁLVARO RUBIO Domingo, 22 abril 2018, 11:56

Cáceres. El 22 de febrero la revista Science sacó a la luz que la cueva de Maltravieso contiene huellas con una antigüedad de al menos 66.700 años y que sus autores son neandertales. No son obra de homo sapiens, como se creía hasta ahora. Con este nuevo estudio llevado a cabo por un grupo de investigadores europeos, el nombre de Cáceres ha sonado en rincones del Planeta donde antes no sabían ni situarlo en el mapa. Se ha abierto el debate político y social y han sido varias las voces que han vaticinado posibles cambios en torno a esta oquedad. Sin embargo, hoy, justo dos meses después, poco ha cambiado. En el entorno que rodea a las pinturas rupestres más antiguas del mundo los días siguen siendo lentos, con los de siempre, con las mismas costumbres, sin muchos más ojos curiosos y con la esperanza puesta en el cambio. Los que frecuentan la zona, marcada por el parque que abraza a la gruta, la definen con dos palabras: «abandono y soledad».

Así se refieren a ella jóvenes y mayores, cacereños que viven en el barrio Llopis Ivorra, turistas y habitantes de la ciudad que descubrieron este lugar hace escasas semanas atraídos por lo que se contaba en la prensa.

Hace diez años que la cueva se cerró a los investigadores. Al público nunca estuvo abierta. Sin embargo, lo que sí se puede ver es el parque en el que se ubica. Éste ha pasado por diferentes etapas y los que las han conocido echan la vista atrás. Para ellos, cualquier tiempo pasado fue mejor. «Muy poca gente se acerca hasta aquí. Da sensación de abandono total. La gran explanada y el paseo que discurre por encima de la cavidad están muertos», lamenta José Antonio Ayuso Antequera, presidente de la asociación de vecinos de Llopis Ivorra, el barrio colindante. «Recuerdo los años en los que había una cafetería y en la terraza la gente pasaba muchos ratos», añade mientras apunta a la puerta de entrada.

El Ayuntamiento se compromete a visitar la zona en los próximos 15 días para analizar posibles soluciones

Ésta abre a las ocho y media de la mañana y cierra a las diez en invierno y a las once de la noche en verano. El parque, que lleva el mismo nombre que la cueva, se mantiene abierto durante más de 13 horas. Demasiado tiempo para los pocos que pasean por su entorno, se sientan en sus bancos o visitan las instalaciones del Centro de Interpretación, ubicado también en este lugar.

Un grupo de adolescentes sentados en la fuente principal del parque, que lleva sin emanar agua varios años. / LORENZO CORDERO

Su momento con mayor afluencia en un día laboral es sobre las 11.20. A esa hora, una veintena de jóvenes se suelen reunir en pequeños grupos por diferentes rincones del amplio parque. Son alumnos del instituto Javier García Téllez y del Al-Qazeres que disfrutan del recreo. La mayoría coinciden en que si no estudiaran en esos centros no se habrían acercado nunca a este lugar. «Está todo muy descuidado. Al entrar, ya echa para atrás», comenta Alba Merino entre sus compañeros de clase del Bachillerato de Artes.

Algunos de ellos están sentados en los bancos que hay distribuidos por la explanada central. La mayoría, llenos de pintadas y grafitis. «No da una buena imagen ni para los cacereños ni para los visitantes», añade Irene Borda, otra de las jóvenes. «Es mejor no compararlo con otros lugares que contienen bienes culturales y centros de interpretación de arte rupestre. Por ejemplo, he visitado las cuevas de Altamira y eso no tiene nada que ver. Del cero al diez, esto tiene un cero y aquello un diez», afirma.

Con ella coincide Ayuso Antequera. «Ya no recuerdo cuando fue la última vez que la fuente tenía agua. No exagero si digo que hace más de 15 años», afirma al referirse a esa instalación que se ubica en el centro del parque y se presenta llena de grafitis y numerosas grietas. A su lado hay otra más pequeña. Ésta tampoco funciona.

A esas carencias se suman las que se perciben al entrar al parque. Azulejos rotos dan la bienvenida en los ocho bancos que en sus respaldos tienen seis imágenes representativas de Cáceres (Torre Redonda, Palacio de Godoy, Casa del Sol, Palacio de los Golfines de Abajo, Arco del Cristo y Aljibe Árabe) y dos escudos (el de Extremadura y el de Cáceres).

Un banco del paseo que rodea la cueva lleno de pintadas. / LORENZO CORDERO

El camino continúa hasta un pasillo franqueado por columnas de cemento. Hace cuatro años sujetaban una pérgola que el Ayuntamiento retiró en 2013 porque se derrumbó parte de su estructura. «Antes había sombra y la gente paseaba por ahí», añade Antonio Polo, cacereño que lleva viviendo en Llopis más de tres décadas.

Ante ese tipo de deficiencias, la concejala de Medio Ambiente, Infraestructuras Estratégicas y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cáceres, Montaña Jiménez, se ha comprometido a visitar el parque. «Me trasladaré a la zona en los próximos 15 días para analizar los desperfectos y luego aportar soluciones acordes a los presupuestos».

Los vecinos aseguran que llevan reivindicando mejoras desde hace varios años. Una de las que más les preocupa es la que solicitaron en los presupuestos participativos de 2016 y 2017. Denunciaron que en la avenida de Dulcinea, a la altura del Centro de Interpretación de la cueva de Maltravieso, las tuberías de saneamiento se atascan con frecuencia. «Los problemas en el alcantarillado son constantes», apunta Ayuso mientras Paqui Rodríguez, vecina del barrio, asienta con la cabeza.

Dos jóvenes sentadas entre las columnas de cemento que antes sujetaban una pérgola que daba sombra. En 2013, el Ayuntamiento hizo obras de reparación a consecuencia del derrumbe de parte de esta estructura que finalmente optó por eliminar. / LORENZO CORDERO

Ella ha nacido, se ha criado y ha vivido siempre en la barriada de Llopis Ivorra. Lamenta la falta de vida que tiene el parque. «Lo que queremos es que la gente del barrio lo utilice», dice Paqui. Ella, cuando se acerca hasta él, tiene que rodearlo para poder entrar. Aunque tiene tres puertas de acceso, sólo permanece abierta una, la de la avenida Cervantes. Las de la calle Venezuela están cerradas y eso, según fuentes municipales, «ha hecho que baje mucho el vandalismo».

Turistas y cacereños

Desde que se hizo público el descubrimiento de huellas de arte neandertal en la cueva de Maltravieso las visitas de cacereños hasta este parque han aumentado. «Estábamos paseando por la zona y hemos decidido entrar para verlo. No habíamos estado en él antes», comenta una familia que vive en Pinilla, casi en la otra punta de la ciudad. «La imagen que transmite es negativa», reconocen como primera sensación cuando se les pregunta

Con ellos coinciden los que llegan desde otras localidades. De lunes a viernes, la mayoría de las visitas son excursiones organizadas por colegios de la provincia. Los fines de semana suelen ver el parque y el Centro de Interpretación turistas de otras regiones. «Una cueva única como la de Maltravieso, que tenía que ser el orgullo de Cáceres, está sumida en la dejación y el abandono. Tanto potencial, tan mal aprovechado», escribe un visitante en Tripadvisor, el sitio web más popular de reseñas de viajes. Es una ventana al mundo que muchos utilizan como referencia.

Por el momento, en la plataforma sólo existe esa valoración si en su buscador se teclea 'Maltravieso'. Sin embargo, posiblemente eso cambie en los próximos meses, dada la amplia difusión que han tenido los nuevos descubrimientos. «Hace dos semanas vino un grupo de alemanes y una familia de franceses interesados en conocer la gruta», apuntan desde el Centro de Interpretación. Habían leído las nuevas investigaciones en la prensa y no se querían ir sin decir que habían estado cerca de las pinturas rupestres más antiguas del mundo.