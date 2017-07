Malpartida y Casar piden una solución para poner fin a la guerra del taxi con la capital Parada de taxis de la Plaza de América, en la capital cacereña. :: jorge rey Los alcaldes de las dos localidades cercanas a Cáceres y los taxistas creen que debería haber un acuerdo que permita flexibilizar los servicios J. J. GONZÁLEZ CÁCERES. Sábado, 22 julio 2017, 08:20

Este sábado vuelve a haber fiesta en Casar de Cáceres, pero esta vez no habrá problemas con el servicio de taxis porque el Ayuntamiento de esta localidad ha solicitado un permiso especial a la Junta de Extremadura para que los vehículos de la capital puedan desplazarse allí a recoger clientes al terminar la fiesta. Sin embargo, esta noche también hay cita festiva en Malpartida de Cáceres, pero su ayuntamiento no ha solicitado la autorización especial, por lo que los taxistas de la capital no pueden acudir a por clientes. Es la guerra del taxi entre los pueblos y la capital, aunque tanto los alcaldes de Casar y Malpartida como los titulares de las licencias de este servicio en las dos localidades creen necesario llegar a un acuerdo, con una regulación regional que permita poner fin al litigio.

«La situación es insostenible, todos estamos perdiendo dinero y esto debería arreglarse». Así lo reconoce Fernando Moreno, uno de los dos taxistas de Malpartida. Cree que deberían reunirse las partes enfrentadas «y arreglar el problema». El problema radica en que la normativa nacional del sector impide a un taxista ir a recoger a clientes en otras ciudades o pueblos donde ya existe el servicio. Puede llevar a un cliente a cualquier lugar, pero no recoger.

Por esta razón, el pasado día 7 de julio, sábado, ya domingo de madrugada, decenas de jóvenes que había ido a una fiesta de discoteca móvil en Casar de Cáceres tuvieron que regresar a andando hasta la capital por no dar abasto los taxis de esa localidad. El problema se puede solucionar puntualmente con los permisos que otorga la Dirección General de Transporte de la Junta cuando un ayuntamiento pide que se haga una excepción a la normativa nacional con motivo de un determinado evento que pueda desbordar la demanda de transporte local.

Fernando Moreno Taxista de Malpartida: «La situación es insostenible, todos perdemos dinero y esto debería arreglarse»

Rafael Pacheco, alcalde de Casar, no había solicitado esta autorización para la fiesta del día 7 de julio porque esperaba una nueva regulación de las excepciones a la norma nacional por parte de la Junta. Como el Gobierno regional no llegó a aprobar tal regulación, Pacheco ha solicitado autorización especial para el conjunto de fiestas de verano: la discoteca móvil de hoy, otras dos más en agosto y el Ramo. Los taxis de Cáceres capital están autorizados para recoger clientes en Casar en estas fiestas. Sin embargo Pacheco cree que debería buscarse una solución global, con una regulación que compensara a los taxistas de una misma área metropolitana, como la que forman Cáceres capital y localidades del entorno.

Por su parte, Alfredo Aguilera, alcalde de Malpartida, explica que para la fiesta ibicenca programada para hoy en la Plaza de Toros de su localidad, con una previsible asistencia masiva de jóvenes, el Ayuntamiento no ha pedido el permiso especial, como sí lo hizo en otras ocasiones, como en la pasada Fiesta de la Patatera, porque no ha encontrado «reciprocidad» en los taxistas de la capital, es decir que éstos no han permitido que profesionales de Malpartida puedan ir a recoger a clientes a Cáceres en el Womad y la feria de San Fernando.

En todo caso, Aguilera también es partidario de sentarse a hablar «para que prevalezca el interés general». Fernando Moreno insiste en que también debería haber autorización para que los taxistas de Malpartida puedan ir a recoger a sus clientes a Cáceres en determinadas fiestas: «en la feria de Cáceres también ha habido gente que se han venido andando hasta Malpartida porque no nos han dejado ir a recogerles allí».

En medio de este conflicto de intereses, la empresa Trip Extremadura, dedicada al alquiler de vehículos con conductor, se muestra dispuesta a realizar servicios de ida y vuelta en los pueblos a los clientes que los contraten, según afirma su gerente, Jorge Caldera, quien señala que su empresa cuenta con tarjeta nacional de transporte VTC, lo que les autoriza a prestar el servicio.