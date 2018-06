La madre de la niña con autismo del San Francisco denunciará a cinco personas por difamación en las redes Ana Belén Salas, esta mañana. / Jorge Rey. CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Lunes, 4 junio 2018, 13:11

Ana Belén Salas, la madre de la niña con autismo que denunció a la directora del colegio San Francisco (actualmente Rivera del Marco) por supuestos malos tratos a su hija dentro del recinto escolar ha identificado a cinco personas que según su versión la han difamado a ella y a su hija en redes sociales, además de publicar datos privados. «A lo largo de estos días hemos asistido a la publicación en redes sociales de datos e informaciones de una menor de edad, desde el cuestionario de su diagnóstico a la valoración de la medicación que debería tomar, su proceso e historial educativo, además de opiniones expertas acerca de dónde debería estar escolarizada», ha explicado esta madre, que alerta de que también se ha publicado que «la ONCE paga a dos personas para que se ocupen de la niña porque yo siempre me he desentendido de ella».

Ana Belén Salas ha criticado que la avenida de la Montaña apareciera llena de «pasquines informativos» que hablaban de este tema, además de una cadena de Whatsapp en la que se vierten diferentes acusaciones sobre ella y que ya ha llegado a diferentes provincias. «Son afirmaciones tan inapropiadas que no merece la pena ni entrar a desmentir nada, simplemente tomar las medidas judiciales oportunas». Salas anunció que denunciará a los autores de estas publicaciones una vez que se resuelva el tema de la denuncia a la docente.

La madre de la niña ha subrayado en una intervención ante los medios que ella ha denunciado a una docente a título individual «y no a un colectivo de profesionales», en alusión a la manifestación de profesores que apoyaba a la directora del San Francisco.

Salas presentó en el juzgado como prueba una grabación de 15 horas que introdujo en la mochila de su hija en tres días del mes de mayo para demostrar el trato al que estaba siendo sometida la niña. «Será la justicia la que tenga que determinar si lo escuchado es o no constitutivo de delito y si ha sido continuado o no, y si se están cumpliendo los protocolos de intervención educativa ajustados a las necesidades de la menor», ha añadido.