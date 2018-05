Luis Salaya y Susana Padilla quieren ser candidatos a la alcaldía por el PSOE Luis Salaya oficializó su concurrencia a Primarias por la mañana y Susana Padilla entregó por la tarde su precandidatura. :: l. c. El actual portavoz municipal deberá enfrentarse a una militante desconocida y recién afiliada CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Martes, 8 mayo 2018, 07:39

Dentro de un año justo, en mayo de 2019, estaremos a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas y la maquinaria electoral empieza a engrasarse. El PSOE local inició ayer su periodo de Primarias con la presentación de las precandidaturas. Este proceso, del que saldrá el candidato socialista a la alcaldía, tiene dos nombres en liza: Luis Salaya, actual portavoz municipal y Susana Padilla, una cara hasta ahora desconocida que no suma ni un año de militancia pero que, según sus propias palabras quiere «proponer un modelo de ciudad distinto y aportar nuevas ideas».

Padilla, de 42 años, es ingeniera técnica de Obras Públicas y gerente de la empresa Padilla y Zazo. Insiste en que su candidatura no proviene «de ninguna familia socialista», pues se la vincula al entorno de Leonor Martínez Pereda, actual directora del Instituto de Consumo de Extremadura, sino de un grupo de militantes unidos por su sector profesional y con ganas de remover las cosas.

Ayer, acudió por la tarde a la sede local del PSOE junto con cuatro militantes más: Paco González, Gema Bohoyo, Fernando Martín, que formó parte de la lista de Carmen Heras como independiente pero no pudo llegar a tomar posesión por un problema personal, y Javier Manso, que fue director general de Infraestructuras en la última legislatura de Rodríguez Ibarra. Todos insisten en la necesidad de dar este paso y por eso apoyan a esta mujer, muy implicadas con la lucha feminista y muy consciente de que la ciudad necesita desarrollar músculo económico para mantener la población. «Creo en una ciudad compacta, sin coches, Cáceres tiene unas posibilidades tremendas y la estamos dejando morir, voy a exigir que se hagan inversiones en mi ciudad».

Dice no conocer bien el proyecto de la mina de litio, pero «desde mi perspectiva y desde mi experiencia, industria y conservación del medio ambiente no son incompatibles, pero tendría que hacerse bien, no todo es blanco o negro». No le asusta ser nueva en política. «No tengo experiencia pero conozco la realidad de las barriadas cacereñas y me rodearé de gente buena, un equipo de profesionales que son los que me han puesto aquí».

Su curriculum se completa con sendos grados en Educación Primaria y en Educación Infantil, y actualmente está haciendo estudios de Teología, un tema que le apasiona. De Luis Salaya dijo ayer conocerle como compañero de partido y le definió como «un chico fantástico». «Él tiene su proyecto, que espero que sea el mío, dentro de un partido democrático es un deber dar un abanico de opciones».

«No vamos a hacer arreglos»

El actual portavoz municipal, Luis Salaya, que presentó su precandidatura por la mañana, explicó que le presentaron a Susana Padilla en el aperitivo de Navidad de la agrupación, pero que apenas la conoce. «Me pareció simpática y agradable, no puedo decir más».

Acerca de que haya otra persona que concurra a Primarias asegura que «será para bien si somos capaces de que esto transcurra de forma tranquila y respetuosa». Cree que la agrupación local está «en un buen momento, las perspectivas electorales son muy buenas, todo el mundo reconoce que hemos hecho un buen trabajo, creo que las Primarias van a ir bien y las elecciones también, espero que no nos desgastemos».

Sí precisa que él hablará del trabajo hecho estos años de oposición, pero «lo que no vamos a hacer son arreglos con repartos de cargos» con la otra precandidatura.

Hay que recordar que Salaya se impuso en octubre de 2014 por 148 a 145 a Fernando Solís y a Leonor Martínez Pereda que logró 125.

El proceso continúa con la presentación de avales hasta el 26 de mayo (con un mínimo de 25 y un máximo de 50). La votación tendrá lugar el 10 de junio. Es un proceso limitado a los militantes de la agrupación local, unos 500 miembros.