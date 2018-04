Luis Salaya se presentará a las primarias para ser candidato del PSOE a la alcaldía REDACCIÓN CÁCERES. Domingo, 22 abril 2018, 11:45

El actual portavoz del grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres, Luis Salaya, ha señalado que se presentará a las primarias del partido para volver a ser candidato a la alcaldía.

Así lo confirmó tras la reunión de la ejecutiva regional del PSOE celebrada la tarde del viernes en la capital cacereña, en la que se aprobó proponer a la Federal un calendario que fija para el próximo 10 de junio la celebración de esas primarias en los municipios extremeños mayores de 20.000 habitantes.

Salaya vaticinó, según recoge Europa Press, que el proceso de elección de candidato del PSOE para la alcaldía de Cáceres «será tranquilo». «Las cosas van bien, el proyecto municipal funciona muy bien. Con Belén (Fernández, secretaria local del PSOE ) trabajo fantásticamente tanto en el ayuntamiento como en la agrupación», agregó.

Por su parte, Belén Fernández, reiteró que ella no se presentará a las primarias. «No estamos en momento de cuestionar liderazgos», aseguró.

Salaya participó en octubre de 2014 en el proceso de elección de candidato para las municipales de mayo de 2015, cuando se impuso por tres votos de diferencia a Fernando Solís. En tercer lugar quedó Leonor Martínez Pereda.

No optó, sin embargo, a la secretaría local del PSOE cacereño tras la marcha de Vicente Valle, testigo que tomó Belén Fernández el pasado mes de noviembre, dando lugar así a una bicefalia que no es la primera vez que se produce entre los socialistas cacereños, aunque no ha sido la opción más habitual en el tiempo.

En los procesos orgánicos de los últimos meses, Salaya, seguidor de Pedro Sánchez, apoyó a Eva Pérez para la secretaría regional y a Rafael Pacheco para la provincial, candidaturas que fueron derrotadas por Guillermo Fernández Vara y Miguel Ángel Morales, respectivamente.