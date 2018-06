Luis Salaya: «La comisión de Urbanismo de Cáceres está paralizada»

«La comisión de Urbanismo está paralizada. Lleva casi dos meses sin convocarse y no tenemos ninguna noticia». La denuncia la hace Luis Salaya, portavoz del grupo municipal socialista, que cree que este es el mejor ejemplo de la propia «parálisis» que sufre el equipo de Gobierno de Elena Nevado. «La última vez que se reunió una comisión tan importante fue el 12 de abril. Desde entonces nada», advierte.

Ya en el último pleno municipal no se abordó ningún asunto relacionado con Urbanismo y Contratación. Salaya apunta que se puede repetir la situación en el pleno del mes de junio si antes no se produce una convocatoria. «A día de hoy no hay nada, y lo cierto es que debía convocarse cada 15 días, algo que no sucede», resalta el líder local del PSOE. Salaya añade que no estamos ante una comisión más, ya que en la misma se abordan cuestiones de vital importancia para el día a día municipal entre las que aparecen licencias, modificaciones del Plan General Municipal, estudios de detalle, patrimonio...

«Con el acuerdo entre PP y Ciudadanos en esta comisión debían abordarse asuntos relativos a seguimiento empresarial. Esto es algo que nunca se ha hecho. Es algo sintomático, un reflejo de que el proyecto de Gobierno del Ayuntamiento está acabado», abunda Salaya. Para el portavoz socialista, «es inaceptable» una situación que considera de «parálisis» y «falta de interés» y sobre la que preguntará en el próximo pleno si antes el Gobierno local no da explicaciones convincentes.