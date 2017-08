Luis Pastor: «Que sean mis paisanos los que me premien siempre es un aliciente» Luis Pastor, una una actuación en Medellín (Colombia) en 2016. :: hoy El cantautor nacido en Berzocana se muestra orgulloso de recibir el premio Tenca de Oro, que recogerá mañana en Arroyo de la Luz SORAYA SALGADO CÁCERES. Viernes, 25 agosto 2017, 07:43

«Un hombre que ha hecho de su canción protesta y de la poesía su lenguaje» fue la definición que se utilizó para describir a Luis Pastor, ganador de la Tenca de Oro de 2017 en la categoría individual, en el acto de presentación de esta fiesta que ya va por su edición número 29 y que este año se celebrará en Arroyo de la Luz mañana sábado, día 26 de agosto.

Este artista extremeño hunde sus raíces en un municipio situado a las faldas de la Sierra de las Villuercas, Berzocarna. «En mi pueblo cuando éramos niños pescábamos los distintos peces que entonces vivían en el río, que hoy esáa seco. Imagino que alguna vez cogí una tenca», relata Pastor, a quien le llueven recuerdos de su niñez cuando escucha hablar del conocido pez de la comarca. «Recuerdo un piropo machista que los muchachos decían a las mozas, 'está como una tenca', y esto ha sido lo más cerca que he estado de este pez», bromea entre risas.

En todo caso, recibe con gratitud e ilusión el reconocimiento, que se suma a la Medalla de Extremadura que se le otorgó en el año 2003. «Que sean mis paisanos y la gente de mi tierra los que me premien siempre es un aliciente más para recibir ese premio con satisfacción», explica. «Es un premio estipulado que se le otorga a un extremeño que hace por su tierra, bienvenido sea», añade.

Y es que, a pesar de haber abandonado su tierra natal a principios de los 60, se ha mantenido muy unido a ella y afirma que cada vez la ve más cercana desde Madrid: «hoy en día no existen las fronteras en el sentido de la distancia».

«Cuando reciba el premio el discurso irá dedicado a todos los extremeños que me estén escuchando en ese momento. Diré lo que me salga del corazón en ese momento, no hace falta preparar nada cuando uno se siente tan unido a la tierra», se sincera cuando en la entrevista telefónica con este periódico se le pregunta qué tiene preparado para el acto de entrega del galardón. «Además de dar las gracias, habrá algo que decir, o que recitar, o que cantar», añade.

Plaza de la Constitución

Antes de recibir la Tenca de Oro, que se desarrollará a mañana sábado, a las 22 horas en la plaza de la Constitución, el cantautor aprovechará para disfrutar de los productos extremeños, en especial del plato estrella, la tenca, que se ofrece en esta fiesta. «A mí me gusta mucho el pescado», confiesa. Junto a él estarán los representantes de la Fundación Academia Europea de Yuste, ganadores del premio en la categoría institucional.

El artista vuelve a su lugar de origen cada vez que puede, aunque admite que sus visitas son menos asiduas que en tiempos pasados. «Voy y vengo para cantar. Hace poco estuve en Berzocana preparando un concierto en Cuacos de Yuste con José Manuel Díez, Duende Josele», explica. «También allí, en mi pueblo leí mi libro 'De un tiempo de cerezas', que aún no había presentado en Extremadura», agrega.

El trabajo es la razón de sus viajes a la provincia en los últimos años: «Voy y vengo para cantar a locales donde quieren que trabaje, al igual que a otros lugares».

Luis Pastor reconoce también que el lugar donde ahora vuelve no es el mismo que el que un día dejó : «todo ha cambiado, el país también ha cambiado. Lo que pasa que los sentimientos siguen siendo los mismos. La pertenencia a tu tierra va más allá que cualquier cuestionamiento, sobre todo cuando eres mayor, tienes la necesidad de la memoria, de vivir y de recordar».