Locura de amor que descubre fotos antiguas de Cáceres

Hace dos semanas te contaba aquí de la locura de amor del compañero Salvador Guinea, que se había enamorado de una aguadora que aparecía en una postal coloreada hecha por Roisin en Fuente Concejo... nada más y nada menos que en 1930. Guinea está buscando a una posible biznieta para ver si había heredado su belleza. Ya sé que el tema es de psiquiátrico y no volvería a hablarte de este asunto, si no fuera porque gracias a su locura el compañero ha descubierto fotos antiguas de Cáceres que para mí, y para amigos doctos en esto, son inéditas.

Salvador Guinea quiso saber si Roisin había hecho más fotos a la bella aguadora y siguió el rastro de su archivo. Vio que el fotógrafo parisino Lucien Roisin llegó a Barcelona con sus dos sobrinos Roberto y Lucienne en 1917, huyendo de la I Guerra Mundial. Él y su sobrino se dedicaron a hacer postales por toda España mientras que su sobrina Lucienne regentaba su gran tienda de postales en Barcelona, llamada precisamente La Casa de las Postales, en donde se iban almacenando los originales de las fotos. Roisin se murió en 1943, con 59 años, y al frente del negocio se quedó su sobrina y la cuñada de ésta (la mujer de su hermano).

Descubrió Guinea que el historiador Juli Molano cuenta en su blog Històries de Masquefa, que en 1962 se desmanteló la Casa de Las Postales y que cuando la sobrina de Roisin estaba intentando que una institución pública se quedara con el archivo, se enteró de que su cuñada, sin consultarle, había vendido toda la colección a un trapero, por 11.000 pesetas de la época. Lucienne hizo un trato con la Editorial Labor, que le dio 25.000 pesetas, y después de negociar con el trapero, un camión cargado con 16 sacos de fotografías, postales y negativos llegó a la editorial. Labor ya no existe, pero esas joyas de la fotografía fueron a donde tenían que ir: a un archivo. Bueno, en concreto fueron a dos: una pequeña parte, 400 negativos, se guardan en el Archivo Nacional de Cataluña, y 77.200 imágenes están en el Archivo Histórico Fotográfico del Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña.

Una mañana, en la Redacción, me sorprendió escuchar a Salvador Guinea chapurreando algo de catalán: «¡Moltes gràcies! ¡Moltes gràcies!», decía por el móvil.

–¿Qué estás tramando? – Le pregunté.

–En el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña me están mirando las fotos que tienen de Roisin de Cáceres. ¡Igual hay alguna más de la aguadora!

Meneé la cabeza de un lado para otro y seguí en lo mío. Unas horas después el fotógrafo gritaba de alegría al ver que le había llegado un correo electrónico de Cataluña. El archivo de Barcelona le decía que entre las miles de fotos hechas por Roisin o que él había encargado a fotógrafos desconocidos había: 50 imágenes de Mérida, 32 de Badajoz, 5 de Alcántara y 20 de Cáceres. Son imágenes de una gran calidad, al estar hechas en placa de vidrio.

Guinea les preguntó si las 20 de Cáceres eran las postales que ya conocía, y le respondieron que dos no y se las enviaron. Ahí es cuando llegó mi asombro, al ver una hermosa foto del puente de San Francisco, que creo que era desconocida en Cáceres hasta ahora. En la imagen se ven los dos abrevaderos que había en este lugar, al que llegaba mucho ganado al ser la transitada carretera de Mérida.

Adosado al puente está el Pilar de San Francisco, un abrevadero plateresco del siglo XVI, con dos escudos de Cáceres, uno en cada extremo, y en el centro el escudo de los Reyes Católicos. Este abrevadero se trasladó, alrededor de 1970, al Foro de los Balbos, en la Plaza Mayor. Del puente de San Francisco, desde el año 2005, sólo queda la mitad, de adorno en la rotonda que se hizo para agilizar el tráfico.

Qué pena que un museo extremeño no rescate esas imágenes de hace casi un siglo. El archivo catalán vende copias de las imágenes de 30x40 centímetros a 40 euros.

La desilusión de Guinea fue grande. Pensaba yo que el amigo ya se estaba curado, hasta que ayer el compañero del HOY Digital, Manuel Caridad, le picó cuando le estaba enseñando las 20 hermosas postales de Badajoz que Roisin hizo, o encargó hacer, en 1929.

–¡Vaya foto! – le dijo Caridad señalando a una postal coloreada de aldeanos cruzando el puente para entrar en Badajoz – Amplíala. Haz el favor.

El fotógrafo aumentó la imagen en el ordenador, viéndose con claridad un hombre con un curioso sombrero, pitillo en mano, además de un niño y una chica montados cada uno en un burro.

–¡Amplía a la chica! – El fotógrafo le hizo caso y se vio crecer la cara de la joven de mirada algo traviesa – ¡Oye! Es bastante guapa. ¿Por qué no buscas a la biznieta?

Iba a reírme ante la buena broma que le estaba gastando. Hasta que Guinea contestó todo serio:

–¡Sí, hombre sí! Bastante me está costando encontrar a una aguadora que sé que vivía en Cáceres; como para ponerme a buscar a una mujer que llegaba a Badajoz, y no se sabe si era de Badajoz (con más habitantes que Cáceres) o vete tú a saber de qué pueblo de Badajoz. No, no, yo sigo buscando a mi bella aguadora.

¡No tiene remedio!