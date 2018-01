La lluvia no resta entusiasmo ni público en las cabalgatas de Cáceres y Plasencia 01:47 Imágenes de la espectacular cabalgata que circuló por Cáceres. / LORENZO CORDERO En la provincia cacereña también se celebraron los desfiles, en algunos casos bajo verdaderos aguaceros REDACCIÓN Viernes, 5 enero 2018, 23:25

La lluvia no pudo con la tradición en Cáceres, en Plasencia y en el resto de localidades de la provincia donde la cabalgata de los Reyes Magos se celebró anoche con el mismo entusiasmo que otros años.

En la capital cacereña había ya cientos de personas, bajo la lluvia, congregadas en las puertas del parque de bomberos del Sepei a 18.20 horas, cuando empezó el desfile, diez minutos antes de lo previsto. Los Reyes Magos habían llegado al punto de salida en un autobús municipal. Entre las personas que esperaban estaba la alcaldesa, Elena Nevado, quien el día anterior había asegurado la celebración de la cabalgata a pesar de las previsiones de lluvia.

Así fue, y el agua no impidió que salieran a la calle miles de niños y mayores para ver a Sus Majestades. La única diferencia respecto a otros años es que los Reyes llevaban anoche chubasquero, al igual que sus valientes pajes, a quienes no les importaba el agua que cayó durante todo el trayecto. Esta vez, los paraguas del público no se utilizaban para recoger caramelos sino para protegerse de la lluvia.

Galería. Las familias se resguardaron de la lluvia con plásticos, paraguas y chubasqueros. / LORENZO CORDERO

La cabalgata estaba compuesta por 12 carrozas y ocho grupos de pasacalles, con una participación de alrededor de 700 personas, entre animadores y ayudantes de Sus Majestades. Al inicio, el desfile se interrumpió unos minutos para que salieran del Sepei dos coches de bomberos a cubrir una emergencia en Aldea Moret. Aunque no se notó demasiado, la cabalgata discurrió más rápido de lo habitual y pasadas las 20 horas ya estaban los Reyes en la Plaza Mayor, el final del trayecto.

En Plasencia, como estaba previsto, el agua cayó con fuerza durante el desfile real. Quizás por eso quienes participaron en él, con Sus Majestades a la cabeza, recibieron los aplausos entusiastas del público que, con paraguas en mano y a lo largo de todo el recorrido, se mantuvo fiel a la tradición. Aplausos que agradecieron, este año más si cabe, la presencia de los Reyes Magos en la ciudad y la de todos los que lo hicieron posible. En un día desapacible que la música, las luces, los gritos de alegría, los caramelos y esos aplausos convirtieron en especial. Como lo fue el recibimiento a las seis carrozas en la Plaza Mayor, donde aguardaban también muchos placentinos, grandes y pequeños, y donde se divirtieron, también a pesar de la lluvia, con el espectáculo protagonizado por los personajes Trasto, Truka y Trova, de la compañía placentina Chameleon.

Galería. Los Reyes recibieron a los niños de Moraleja en la nave del Trigo. / J.R. NEGRO GALÁN

Las ganas de los niños y mayores pudieron con la lluvia y el tiempo desapacible, que fue la tónica general en la mayor parte de las localidades de la provincia, que no adelantaron –a excepción de Guadalupe– ninguna cabalgata al jueves, pese a las previsiones de lluvias seguras. En muchas ocasiones, los desfiles aceleraban el paso y finalizaban en locales cerrados donde se celebraron fiestas, chocolatadas y los Reyes Magos recogieron las últimas cartas de los emocionados pequeños.