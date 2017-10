La llegada de los nuevos agentes de Policía Local puede retrasarse un año Agentes de la Policía Local en un control. :: hoy Se espera abrir otro plazo de solicitudes para adaptar la convocatoria a la Ley en vigor y deberá pronunciarse la Academia de Seguridad M. M. N. CÁCERES. Jueves, 12 octubre 2017, 09:26

El próximo mes de enero deberán estar resueltas las pruebas y los resultados del concurso abierto para la provisión de tres plazas de turno libre de agentes de la Policía Local. Ese mes, los tres profesionales elegidos, iniciarían su curso de preparación en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura hasta el mes de mayo y a mediados de 2018 podrían incorporarse al servicio. Esa era la previsión. Sin embargo, fuentes sindicales advierten de la necesidad de que se deba abrir un nuevo plazo de solicitudes para adaptar las bases de la convocatoria a la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura. Esa ley se publicó en el DOE el 4 de agosto. El anuncio con la oferta de empleo público municipal del ejercicio 2016 se difundió en el BOP en julio. Posteriormente, ya en septiembre, se publicaron las bases de ese concurso. «Todo apunta a que se publicará de nuevo y eso supondrá abrir un plazo de solicitudes que alargará el tiempo de espera. El problema es que el curso en la Academia empieza en enero», señalaron a este diario desde el sindicato CSIF al ser consultados al respecto. Si las pruebas no se realizan y completan antes de enero habría que esperar un año, salvo que la Academia se adaptase a esta situación.

Cuando se redactaron las bases todavía no estaba aprobada la Ley de Coordinación de Policías Locales, por lo que «se ha tenido que amoldar», confirmaron ayer desde el Ayuntamiento. No obstante, matizan que este problema no solo se ha dado en Cáceres, sino que «también se ha producido en otros consistorios. Ante esa situación anómala de cambio normativo, se podrían adaptar los cursos a esos retrasos que se han producido en los distintos ayuntamientos, apuntan desde el equipo de Gobierno local. La última palabra es de la Academia de Seguridad. El Ayuntamiento de Badajoz ya ha rectificado las bases y ha prorrogado la presentación de solicitudes hasta el próximo día 31. Eso sí, se respetan las que ya se habían presentado antes.

De otro lado, en la mesa de contratación municipal se propuso adjudicar a la empresa Beretta Benelli el suministro de 62 armas reglamentarias a la Policía Local. Su oferta era de 31.133 euros.