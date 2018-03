Laureano León: «no somos un partido de diseño ni de fracasados políticos» Elena Nevado con los alcaldes de Coria, Plasencia y Trujillo. :: a.m. Monago afirma en la convención provincial del PP que la Junta está «cerrada» a los alcaldes REDACCIÓN Domingo, 4 marzo 2018, 10:49

«No somos un partido de diseño, ni de nueva creación, ni de fracasados políticos, somos un partido comprometido con la sociedad, y en el que se puede confiar porque cumplimos». Así lo manifestó ayer el presidente del PP cacereño, Laureano León, en la convención provincial de este partido celebrada en la capital, con la participación de cerca de 400 cargos públicos y orgánicos.

Además de esta clara alusión al partido que se presenta ahora como principal rival, Ciudadanos, Laureano León hizo un llamamiento a los participantes para que confíen en el proyecto político del PP como el mejor para gobernar, tanto el país como la región y los ayuntamientos. Con estas palabras, el presidente provincial del PP animó a todos los participantes: «si todo esto lo conjugamos con la experiencia que tenemos, resulta que somos la mejor opción y el mejor proyecto para la sociedad, algo que hemos demostrado y que volveremos a demostrar cuando los ciudadanos nos vuelvan a dar la oportunidad».

La convención provincial del PP se celebró bajo el lema 'Hechos y no palabras' y supone un punto de partida preparatorio de la carrera hacia las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2019.

La convención incluyó el intercambio de opiniones y experiencias en seis mesas de trabajo en representación de las diferentes comarcas de la provincia. Entre los participantes estaba la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado.

Por su parte, el presidente regional del PP, José Antonio Monago, intervino en la clausura y se preguntó para qué sirve la Junta de Extremadura si no cumple su promesas y no atiende a los alcaldes. Criticó que el Gobierno regional socialista «se lo pide todo a Madrid» mientras que está «cerrado a las peticiones de los alcaldes» de la región, según informa Efe. «Los alcaldes van a Mérida a solicitar infraestructuras que son competencia de la Junta y se encuentran con un cartel de 'vuelva usted mañana'», afirmó para añadir: «no son capaces de ofrecer soluciones a los pueblos de Extremadura. Tenemos un Estatuto de Autonomía que establece las competencias y no podemos estar cerrados a los pueblos y echarle la culpa a Madrid». Antes de la clausura del acto, Monago instó al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, a que «espabile» porque la legislatura se acaba y el «contrato» que firmó con los extremeños ante notario «no se hace realidad». En este sentido manifestó: «ya está bien de prometer y no cumplir. Los problemas de Extremadura no se arreglan sino que se multiplican más que los gansos de Badajoz».

Monago también se ha referido a que Extremadura lleva «tres años liderando el desempleo» a nivel nacional, «durante el mandato de Vara. Y crecemos por debajo de la medida nacional».