Labotika «retoca» la Serrana de la Vera
La compañía cacereña preestrena en Piornal una versión «gore» de la obra que reivindica su carácter idómito y fuera de los cánones CRISTINA NÚÑEZ CÁCERES. Sábado, 26 agosto 2017, 08:18

Labotika está en plena fiebre de creatividad y con la cartera llena de proyectos. La cabeza de Marce Solís, su ideólogo, no descansa ni en verano. Le bullen las ideas y no les pone freno. Mañana «prueban» en Piornal 'La Serrana de la Vera', (a las 22,30 horas en la Plaza delAyuntamiento) la que será su cuarta obra simultánea en cartel. Es un preestreno que avanza el que tendrá lugar en septiembre en el Gran Teatro de Cáceres. El estilo de esta compañía de teatro con más de tres décadas a sus espaldas explota la ironía y el descaro y usa la crítica sin concesiones. Y siempre sin dejar de contar historias. Con estas credenciales no es difícil imaginar que la adaptación de este clásico será explosiva y totalmente fuera de los cánones.

Tal y como explican «es una 'Serrana' a la que le hemos quitado el polvo y el olor a naftalina para convertirla en una auténtica heroína del Siglo de Oro que traspasa como mujer los límites morales y sociales establecidos. Se mueve en pleno paraíso natural del norte de Extremadura entre gargantas, valles, sierras y charcas». Es un personaje de lo más poliédrico al que, sin duda, Labotika le sacará partido. De entrada, tal y como explica Marce Solís, la obra plantea múltiples temas: «educación de padres, libertad femenina, independencia, lesbianismo, protesta social, crítica de la tradición y las costumbres. La 'Serrana de la Vera', está a medio camino entre el mito y el personaje histórico. «Una mujer sin los cánones prototípicos de feminidad que lucha contra lo establecido. Una heroína de su tiempo, una mujer libre y fiera». También, a ojos de Labotika, es una «asesina en serie, lo que dota a la trama de la necesaria dosis de intriga y suspense que necesita una historia tan entretenida y apasionante como ésta», diseccionan desde la compañía. ¿Y por qué ahora? Marce Solís indica que «tenía ganas de recuperar ese mito de heroína rural extremeña». Esta versión botikera está dirigida por él, que también está en el reparto actoral.

Ana Franco, fiel a los últimos montajes de esta compañía cacereña, encarna a Gila, la Serrana. Javier Herrera y Daniel Lázaro se reparten, junto a Solís, el grueso de los papeles.

El origen de 'La Serrana de la Verana' encuentra su germen en «las serranillas», unos romances surgidos en la Edad Media y que tenían como protagonistas a mujeres que vivían en zonas remotas. De la avalancha de 'Serranas' que surgieron unos doscientos romances, 12, pueden ubicarse en Garganta la Olla, así que la presentación en Piornal es un telón de fondo de lujo que viene al pelo.

De las versiones hechas destacan tres escritas entre 1598 y 1619. «Una comedia de enredo de Lope de Vega que no se encuentra precisamente entre las mejores obras de este importante autor. También está un auto sacramental escrito por el sacerdote y amigo de Lope, José de Valdivieso, que convierte a los personajes en figuras espirituales y abstractas, según moda de la época. Y por último Luis Vélez de Guevara que escribe una magnífica tragedia bien pensada, trabajada, documentada y construida que la convierte sin duda en la más acertada bajo nuestro punto de vista y sobre la que hemos realizado nuestra particular versión». 'La Serrana de la Vera' no ha sido muy representada, pero la compañía destaca la versión que puso en pie la Compañía Nacional de Teatro Clásico en 2004 y que versionó Luis Landero.