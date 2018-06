El IES Laboral de Cáceres abre su residencia a alumnos de otros institutos Sala de juegos. Los estudiantes disponen de salas de juego para disfrutar de su tiempo libre. Hay futbolín, ping-pong, consola, televisión y juegos de mesa. :: lorenzo cordero El centro, que oferta 500 plazas, eleva con esta medida su ocupación, aunque dista mucho de la época en la que llegó a alojar a 1.500 personas MARÍA JOSÉ TORREJÓN CÁCERES. Domingo, 17 junio 2018, 09:20

El IES Universidad Laboral está de actualidad. Hace dos meses conmemoró su 50 aniversario mientras espera una inyección de dinero de la Junta de Extremadura que asciende a 15 millones de euros para su reforma integral y el aterrizaje en sus instalaciones del Conservatorio Oficial de Música y el nuevo Conservatorio Profesional de Danza, que arrancará de forma provisional el próximo curso en la ESAD, la Escuela Superior de Arte Dramático.

La administración regional se ha propuesto dotar de nuevos usos a unas instalaciones inmensas construidas en la década de los sesenta cuya ocupación, hoy por hoy, deja muchos huecos libres. Valga como ejemplo la zona de residencia. En sus habitaciones llegaron a dormir 1.500 chicas (en sus orígenes el centro era exclusivamente femenino) y se distribuían en tres pabellones diferentes: el edificio Norba, el Alameda y el módulo central. En la actualidad, el edificio Norba acoge a los alumnos de los ciclos formativos que fueron trasladados desde El Madruelo y tras la reforma albergará el Conservatorio de Música y el de Danza, que compondrán el denominado Centro Integrado de Enseñanzas Artísticas. El Alameda está dedicado a las clases de hostelería y restauración. Hoy por hoy la residencia solo se mantiene en el pabellón central, que tiene una capacidad máxima para 500 estudiantes aunque sólo está ocupada una quinta parte.

La demanda de plazas en esta residencia alcanzó sus cotas más bajas hace algunos años con tan sólo 80 alumnos residentes. Entre las causas que se achacan a este descenso está el hecho de la apertura de nuevos institutos en núcleos rurales, cantera tradicional de alumnos para el IES Universidad Laboral. Con el fin de optimizar las instalaciones actuales de la residencia, la Junta de Extremadura decidió hace un par de años abrir sus puertas a estudiantes de otros institutos de la ciudad. Hasta entonces, sólo podían alojarse en este centro alumnos que estudiaran en sus aulas.

La medida parece estar dando sus frutos. Durante el curso 2017/2018 la residencia del IES Universidad Laboral ha tenido 125 internos. De ellos, 35 procedían de institutos como el Ágora, Al-Qázeres y Javier García Téllez y la mayoría estudia ciclos de Formación Profesional. Entre ellos está Carmen Prado, de 18 años. Es de Ceclavín y estudia un ciclo formativo para ser técnico de atención a personas en situación de dependencia, que se imparte en el IES Al-Qázeres.

«En mi instituto me comentaron que había una residencia donde podía alojarme. Vine y me quedé. La otra alternativa era alquilar un piso. Pero al ser mi primer año en Cáceres, he preferido estar en una residencia. Aquí me dan todo hecho. Mi experiencia ha sido muy buena», relata la joven.

«Es una buena oportunidad para conocer a gente. Aquí no te aburres», apunta José Manuel Sierra, un joven de Guadalupe que estudia en el IES Javier García Téllez un ciclo formativo de grado medio de Electromecánica. «Me la recomendó un amigo», reconoce Alejandro Lázaro, de Acebo. Tiene 22 años y estudia en el IES Al-Qázeres un ciclo de actividades en el medio natural. «También tenemos servicio de lavandería», apunta Luis Mocatel, un emeritense de 18 años. En su caso, es alumno de la casa. Estudia cocina y gastronomía en el IES Universidad Laboral.

Plazo de solicitud

El pasado martes, día 12, se cerró el plazo abierto por la Junta de Extremadura para solicitar plaza para el próximo curso en esta residencia. En total, la administración regional ha ofertado 500 plazas. En septiembre se volverá a abrir otro plazo extraordinario para reservar habitación. Andrés Talavero, director de todo el complejo del IES Universidad Laboral, estima que la cifra óptima de internos estaría entre los 200 y los 250.

De momento, de los 125 alumnos veteranos que han ocupado las instalaciones durante este curso que ahora toca su fin, 70 han decidido renovar su solicitud para el próximo. «Renuevan la mayoría. El resto es de segundo de Bachillerato y se va a la Universidad o ha terminado su ciclo formativo», indica Cristina Méndez, jefa de residencia.

Todos los solicitantes deben cumplir una serie de requisitos para poder alojarse en esta residencia: no disponer de un centro educativo adecuado al nivel de estudio que debe cursar en la localidad donde tenga fijado el domicilio habitual y carecer de ruta de transporte escolar organizada por la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura desde el lugar de residencia al centro docente más cercano en el que se impartan las enseñanzas en que debe matricularse.

La residencia está abierta a alumnos de Bachillerato, ESO, Formación Profesional Básica y ciclos formativos de grado medio y superior. Para los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria es gratis. El resto debe pagar una cuota mensual de 239,32 euros. El precio incluye alojamiento, pensión completa, estudio diario supervisado, servicio de enfermería, consultorio médico y farmacia y el traslado en un autobús de los chavales a los institutos de la ciudad donde reciben su formación.

En la actualidad, la residencia ocupa tres plantas del edificio central. Tras la rehabilitación prevista, la planta baja pasará a albergar el Centro de Profesores y Recursos (CPR) y aulas de ciclos formativos. Todos los servicios de la residencia se ubicarán en la primera y la segunda planta. «Queremos que la reforma también incluya la readaptación de la residencia para mejorar unas instalaciones que tienen 50 años», zanja Andrés Talavero.

euros es la cuota mensual que deben pagar los alumnos de FP y Bachillerato. Para los de ESO (Educación Secundaria Obligatoria) es gratis.