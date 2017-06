La Junta se compromete a pagar en cinco años su deuda con Cáceres por el IBI Centro de salud de la Plaza de Argel cuyo IBI corresponde a la Junta de Extremadura. / L. Cordero La Consejería de Hacienda adelanta que se firmará un protocolo con el Organismo de Recaudación MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Miércoles, 28 junio 2017, 23:24

«Hechos, no palabras», pidió la alcaldesa de Cáceres el pasado lunes tras entrevistarse durante cerca de una hora con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Se refería Elena Nevado a la deuda que acumula el Ejecutivo extremeño sobre todo en relación al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). «¿Qué le ha respondido el presidente?», le preguntaron los periodistas a la regidora:«Ha dicho que lo trasladará a su equipo», respondió. Desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública se confirma ahora que el pago se va a ejecutar y se hará, además, a lo largo de cinco anualidades.

La fórmula utilizada será un protocolo que se firmará «en las próximas fechas» con el Organismo Autónomo de Recaudación (OARGT), la entidad que se ocupa de la gestión de los tributos municipales y que depende de la Diputación Provincial.

El Ayuntamiento cacereño y la Junta llevan dos años de tensión continua a cuenta de la deuda del IBI y otras cantidades pendientes. La alcaldesa lo ha repetido esta misma semana. «Lo que queremos es dialogar y llegar a un acuerdo, no queremos ir a los tribunales de ninguna de las maneras», avanzó.

Ya el propio lunes se refirió a «un compromiso de adelanto a través del Organismo de Recaudación», de la misma forma que se ha hecho con otros municipios, puntualizó. Cáceres no quiere renunciar a ese dinero. «Es de los cacereños. No podemos mirar a otro lado. Sustenta nuestro presupuesto. Estaríamos renunciando a inversiones propias», incidió la alcaldesa antes de advertir que no se va a dejar prescribir la deuda.

En la última comisión de Economía se adoptó la decisión de pedir al OARGT que cobre a la Junta la deuda del IBI. La que se considera acreditada se eleva a 2,2 millones. La cifra corresponde a un total de 1.908 liquidaciones.

Hay una partida más pequeña de 223.000 euros relativa a recargos que también se aplica.

En los últimos meses el dato de la deuda que se había facilitado desde el Ayuntamiento era de 3,8 millones. Es el importe acumulado entre los años 1996 y 2015. De hecho la cantidad más alta de todas corresponde a ese último ejercicio 2015, un total de 1,16 millones.

La Consejería de Hacienda, no obstante, hace algunas precisiones. Por ejemplo, que en la Junta de Extremadura no se ha recibido aún ninguna notificación oficial del Ayuntamiento. El acuerdo adoptado en la comisión de Economía tiene que ser ratificado en pleno, recuerdan desde el Consistorio.

Lo que sí repite la administración regional es su predisposición a pagar:«Se muestra dispuesta -apunta la Consejería de Hacienda- a tratar el asunto con la mayor celeridad para cerrar (...) los acuerdos necesarios para liquidar definitivamente la deuda reclamada». Y lo hará, como se ha dicho, a través del Organismo de Recaudación mediante la firma de un protocolo de actuación quehará posible atender la reclamación de Cáceres mediante pagos que se irán ejecutando en las cinco anualidades siguientes a la firma del mismo.

La Junta, sin embargo, ya contestó al Ayuntamiento el pasado mes de noviembre que su reclamación de 3,8 millones no estaba suficientemente documentada, por «falta de identificación y concreción de hechos imponibles, falta de determinación de la deuda exacta, cuando además -revela- dichas cantidades no coincidían con los datos que obraban en el propio OARGT de Cáceres».

2.000 inmuebles

Hay que recordar que la Administración autonómica tiene 2.000 inmuebles que tiene la administración autonómica en la capital generan recibos anuales de unos 700.000 euros. Solo por los dos hospitales se pagan 196.000. El Hospital Nuestra Señora de la Montaña tiene un valor catastral de 10,9 millones y suma 82.029 euros. Eso sí, en este caso el propietario es la Diputación. El San Pedro de Alcántara está valorado en 15,2 millones y su IBI se eleva a 114.381 euros.

La Consejería de Hacienda señala que hasta el pasado mes de abril se han pagado a los ayuntamientos de la provincia por compensación 529.816 euros. El de Cáceres ha recibido 116.967 euros.

A esa cantidad se suman otros 591.557 euros, lo que significa que el Ayuntamiento cacereño ha percibido 708.524 euros ya.

Son «datos reales del esfuerzo que está haciendo la Junta», indican a este diario desde la Consejería de Hacienda. En toda la comunidad autónoma, entre los meses de junio y abril de 2017 se han abonado 4,2 millones.