La Junta calcula que en Cáceres hay 136 apartamentos turísticos sin registrar El boom del alquiler de los apartamentos turísticos también pega fuerte en Cáceres. / HOY Turismo pide la colaboración de los ayuntamientos para evitar la práctica fraudulenta de alojamientos CRISTINA NÚÑEZ Lunes, 11 septiembre 2017, 23:44

En Cáceres el turismo está muy lejos de ser la amenaza que mortifica a otras ciudades españolas y europeas. Aquí, se ve como fuente de ingresos y futuro, quizás la única, a falta de músculo económico y empresarial. Algo 100% positivo. Sin embargo, el boom de los apartamentos turísticos también ha llegado a la ciudad, con la falta de control y la alegalidad que implica.

La Junta de Extremadura confirma que en la ciudad hay 136 establecimientos turísticos que no figuran en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Extremadura, un requisito necesario para llevar a cabo actividades económicas como el alquiler. Esta cifra coincide con la que maneja el Ayuntamiento sobre alojamientos no hoteleros disponibles en la ciudad y de la que ayer habló el concejal de Turismo, Raúl Rodríguez, al ser consultado en una rueda de prensa sobre los datos de visitantes de este verano, unas cifras que pueden resultar difíciles de precisar por el limbo que suponen actualmente los pisos turísticos no registrados. Se trata de viviendas que particulares alquilan por periodos cortos.

Rodríguez apuntó que una gran parte de este tipo de alojamientos en la ciudad no están registrados. Aunque indicó que la Junta ha interpuesto una sanción de 6.000 euros a dos euros a dos pisos turísticos de Cáceres, después matizó, indicando que se están tomando medidas para acotar estas prácticas y que la Policía Local está colaborando para intentar sacar a la luz este tipo de prácticas. «Es importante por la calidad y el servicio que se está prestando y la imagen para el turista que nos visita».

Según la Junta, los dos alojamientos sancionados son del norte de la provincia de Cáceres. Precisa que «la identificación del propietario en la mayoría de las ocasiones es compleja, ya que no suelen aparecer fotografías o dirección del mismo que permita su localización». Por ello, se indica desde la Dirección General de Turismo que se está colaborando con los ayuntamientos de las grandes ciudades de la región como Mérida, Badajoz, Plasencia y Cáceres para lograr destapar estos pisos, que generalmente se exhiben en distintos portales de Internet, como Airbnb, Homeaway o Wimdu.

16 en proceso

A los requerimientos de Turismo han respondido por ahora 16 dueños de apartamentos turísticos en la ciudad, por lo que se está a la espera de la identificación de los 116 establecimientos restantes. Previamente a la sanción, se informa a los titulares cómo deben inscribir y registrar debidamente su establecimiento y se le insta a que omita cualquier publicidad del mismo hasta obtener el número de registro, dándoles un plazo para resolver su situación.

Si la inspección de los establecimientos turísticos en su tarea habitual observa alguna irregularidad, actúa primero con un apercibimiento como actuación previa para que se inscriba, y, en caso negativo, se sanciona (entre 6.001 y 60.000 euros). A pesar de que existe este registro, Extremadura no cuenta con un marco que regule específicamente el alquiler entre particulares. Ocho comunidades autónomas ya lo han regulado estableciendo distintas condiciones. Son Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, Madrid, Murcia y el País Vasco.